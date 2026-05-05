AI aktoriai ir AI parašyti scenarijai negalės laimėti Oskarų apdovanojimų
Akademija patikslino taisykles dviem su AI susijusioms kategorijoms, rašo „Vanity Fair“. Pirmoji numato, kad vieninteliai vaidmenys, galintys pretenduoti į Oskaro nominacijas, yra tie, kuriuos „akivaizdžiai atliko žmonės su savo sutikimu“. Tuo tarpu scenarijai, norintys pretenduoti į apdovanojimus, turi būti parašyti žmonių.
Nors visa tai skamba kaip kažkas, su kuo turėsime susidurti ateityje, tai vyksta dabar. Kovo mėnesį buvo pranešta, kad velionis „Top Gun“ aktorius Val Kilmer buvo skaitmeniškai atgaivintas dirbtinio intelekto sukurta forma, kad galėtų vaidinti filme „As Deep as the Grave“. Jis iš pradžių pasirašė sutartį 2020 m., bet negalėjo nufilmuoti jokių scenų dėl kovos su gerklės vėžiu.
Taip pat matėme aktorius, kurie buvo skaitmeniškai prikelti, kad vėl atliktų senus vaidmenis, įskaitant Ian Holm filmą „Alien: Romulus“ praėjus ketveriems metams po jo mirties ir Peter Cushing 2016 m. filme „Rogue One: A Star Wars Story“, dėl kurio buvo iškelta byla prieš „Disney“, kuri gruodžio mėnesį buvo atmesta.
Dar yra Tilly Norwood, AI sukurta „aktorė“, pristatyta praėjusiais metais ir sukėlusi didelį SAG-AFTRA pasipiktinimą. Olandų prodiuserinė kompanija, kuri sukūrė Norwood, teigė, kad žiūrovai labiau domisi filmo siužetu nei aktoriais, todėl atlikėjai gali būti lengvai sukurti dirbtinio intelekto.
Kalbant apie scenarijus, 2016 m. buvo išleistas filmas „Sunspring“, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko „Silicon Valley“ žvaigždė Thom Middleditch, o režisavo Oscar Sharp. Tuo metu dirbtinio intelekto sukurtas scenarijus sulaukė pagyrimų, nors dabar filmui jau dešimt metų, o technologija žymiai pažengė į priekį. Tas pats AI botas po metų parašė tęsinį „It’s No Game“, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko David Hasselhoff.
Šis paaiškinimas nereiškia, kad bet koks filmas, kuriame naudojamas generatyvinis AI, automatiškai iškrenta iš varžybų. Naujosios Akademijos formuluotės leidžia organizacijai paprašyti daugiau informacijos apie tai, kaip buvo naudojamas AI ir kur prasideda bei baigiasi žmogaus autorystė. Tai reiškia, kad AI pridedami vizualiniai efektai, balso įrankiai, atjauninimas ar kitos gamybos technologijos savaime neturėtų padaryti filmo netinkamu nominacijoms, darant prielaidą, kad nominuotas aktorių darbas ar scenarijus vis dar yra žmonių kūrinys.
2023 m. Holivudo streikai pastatė AI apsaugą į sutartinių derybų centrą, o studijos dabar eksperimentuoja su įrankiais, kurie gali klonuoti balsus, generuoti veidus ir tobulinti scenarijus. Atrodo, kad Akademija nubrėžia ribą, kol dar neatsirado daugiau susirūpinimo.
