ASUS mažina RTX 5070 Ti gamybos apimtis, visas dėmesys į RTX 5080
Pranešama, kad ASUS koreguoja antrojo ketvirčio aukščiausios klasės „GeForce RTX 50“ serijos vaizdo plokščių gamybos planą. „Board Channel“ pranešime teigiama, kad dėl pokyčių vaizdo procesorių tiekimo grandinėje kai kurių ASUS vaizdo plokščių pasiūla gali sumažėti, o platintojams nurodyta pakoreguoti savo pardavimo prioritetus.
Pranešime teigiama, kad RTX 5070 Ti – modelio, apie kurio atšaukimą, o vėliau ir atšaukimo atšaukimą, kaip prisimename, sklandė gandai – tiekimas toliau mažės, o ASUS sutelks dėmesį į kai kuriuos vidutinės klasės modelius. Teigiama, kad atitinkami gamybos pajėgumai bus nukreipti į „GeForce RTX 5080“.
Atrodo, kad ASUS nori, jog „GeForce RTX 5080“ serija išlaikytų dabartinę rinkos dalį. Nors tai naujas pranešimas, jame iš esmės teigiama tai, ką jau kelis mėnesius girdime iš įvairių šaltinių. Sausio mėnesį NVIDIA sumažino RTX 5070Ti prioritetą RTX 5080 naudai, nes abi grafikos kortos turi tokias pačias atminties specifikacijas.
