Prasidėjo DDR6 kūrimas, atminties gamintojai išleidimą planuoja 2028 – 2029 m.
Pranešama, kad „Samsung“, „SK hynix“ ir „Micron“ pradėjo ankstyvuosius DDR6 substratų kūrimo darbus. Remiantis „The Elec“ informacija, atminties gamintojai jau paprašė substratų tiekėjų parengti projektus, nors JEDEC standartas dar nėra galutinai patvirtintas.
Pranešime teigiama, kad tiekėjai dirba remdamiesi daliniais projektavimo duomenimis. Tai apima pirminę informaciją apie atminties storį, substrato struktūrą ir laidų išdėstymą. Tikslas – parengti bandomuosius pavyzdžius, kol DDR6 priartės prie masinės gamybos.
„Atminties gamintojai ir substratų gamintojai paprastai pradeda bendrą kūrimą daugiau nei dvejus metus prieš produkto išleidimą“, – sakė substratų pramonės atstovas. „Pradinis DDR6 kūrimas neseniai prasidėjo.“
Tikimasi, kad DDR6 bus žymiai greitesnis už DDR5. Ankstesnė JEDEC plano informacija nurodė, kad DDR6 greitis sieks iki 17,6 Gbps (DDR6-17600), o tai yra maždaug dvigubai daugiau nei planuojamas didžiausias DDR5 greitis. Komercinė DDR6 atmintis šiuo metu tikimasi apie 2028–2029 m.
