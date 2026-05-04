RTX 3060 12 GB į prekybą grįš liepos mėn.
Kinijos „Board Channels” šaltiniai dabar patvirtina, kad NVIDIA planuojamas „GeForce RTX 3060“ 12 GB versijos atgaivinimas įvyks birželio mėnesį, o daugelis esamų NVIDIA partnerių prisidės prie šio penkerių metų senumo GPU pakartotinio išleidimo liepos mėn. Būtent liepą planuojamas masinės RTX 3060 12 GB gamybos startas. Atgaivintas vaizdo plokštes siūlys ASUS, „Colorful“ MSI ir kiti. Bus įdomu pamatyti, ar bus suprojektuotos naujos „GeForce RTX 3060 12 GB“ vaizdo plokštes, ar panaudoti senesni projektai, kurių gamybą greičiausiai nutraukta prieš kelerius metus.
RTX 3060 gamybai NVIDIA vėl naudos „Samsung“ 8 nm DUV technologiją, kaip ir anksčiau. Visa NVIDIA „Ampere“ architektūros serija buvo gaminama naudojant 8 nm DUV technologiją, o jos sugrįžimas po kelerių metų yra netikėtas ir paskatintas atminties trūkumo.
