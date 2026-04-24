„Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ bus išleidžiamas liepos 9 d.
„Ubisoft“ oficialiai pristatė „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ – visišką 2013 m. žaidimo perdarymą, kuris pasirodys liepos 9 d. „PlayStation 5“, „Xbox Series X|S“ ir kompiuteriams per „Ubisoft Store“, „Steam“ bei „Epic Games Store“. „Ubisoft“ teigia, kad perdarytas žaidimas buvo sukurtas iš naujo naudojant naujausią „Anvil“ variklio versiją ir taip pat bus prieinamas „Steam Deck“ bei debesų platformose, įskaitant „GeForce NOW“.
„Ubisoft“ teigia, kad „Black Flag Resynced“ įtraukia spindulių sekimo (ray-tracing) technologiją, skirtą visuotiniam apšvietimui ir atspindžiams, pertvarkytus išteklius, pritaikytus mikropoligonams ir fizikai pagrįstoms renderinimo grandinėms, visiškai modernizuotą vandens renderinimą bei dinamišką orą, valdomą „Anvil Atmos“ sistemos. Konsolių versijos siūlys 60 FPS režimą, o PS5 versija taip pat turės 30 FPS „Fidelity“ ir 40 FPS „Balanced“ režimus, kuriuose RTGI bus įjungta visuose grafikos režimuose.
„Resynced“ prideda naujus „Jackdaw“ karininkus su savitais gebėjimais, perdarytus susidūrimus salose, papildomas misijas ir scenas su Mattu Ryanu bei originalia aktorių sudėtimi, daugiau laivo pritaikymo galimybių, laivo augintinius, dešimt naujų jūrininkų dainų ir perdarytą Kenway laivyno sistemą, kuri dabar prieinama iš kapitono kajutės.
Žaidimo pakeitimai yra platesni nei iš pradžių leido suprasti treileris. „Ubisoft“ išvardija naują atremimo mechaniką, naujus paralyžavimo būdus, greitai šaudomus virvės strėlių ir pistoletų judesius bei naują priešų tipą – „Demolitionist“. Slapstymasis dabar apima stebėjimo režimą, galimybę pritūpti ir nerti bet kur bei šviesos pagrįstą matomumą, o parkūrui pridedami rankiniai šuoliai, šuoliai į šoną, šuoliai atgal ir greitesnės judesių kombinacijos. Jūrų kovos taip pat atnaujinamos naujais antriniais ginklais, įskaitant šrapnelio statines ir 8 svarų patrankas, bei peržiūrėtais priešo laivų ginkluotės komplektais.
Nu skamba neblogai nors si dalis ir taip buvo viena geresniu, bet man visgi noretusi 2 dalies su visais DLC resynco. Kada gi jie sugalvos… dar nebent po 10 metu. AC3 perdare, bet kazkaip… asmeniskai visiskai nesuejo tai, net nebandziau remastero ir sakyciau viena prasciausiu serijoj nors kiek paskaitai daug kam atvirksciai pati geriausia. Na nebent tik, kad Desmondo istorija uzsibaigia, bet visa kita tai meh… Gal tiesiog tas laikotarpis zaidime nesuejo.
Jo AC 2 sakyčiau kaip pati geriausia dalis buvo. Black flag man asmeniškai smagiausia. AC 3 nebent jeigu amerikonas esi, nes istorija man visiškai neįdomi (Desmond istorija tai, sakyčiau visada buvo kažkoks side story, kur devai patys nežinojo kur eina). Paskutinį kurį bandžiau tai origins, kas visai nieko, kažkoks pabandymas atgaivinti serija, bet žaisti ubisoft žaidimus taip nuobodu tapo, kad gerai, kad bankrutuoja.
O dievai.. vėl bus ištrinta 150 valandų iš gyvenimo. Iš reikalavimų matau bus gerai optimizuotas, bet kai taip gerai viskas atrodo tai dar bus matyt kaip temps mano senukas 😀
Aš šitą žaidimą nusipiratinau iš tematikos. Reikės ir vėl.
:DDDDDD tikrai aplankys dejavu 😀