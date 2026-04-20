Naujas „Xbox Game Pass“ lygis gali turėti žaidimo laiko apribojimą
Kovo mėnesį pasklido gandai, kad „Microsoft“ testuoja naują „Game Pass“ prenumeratos lygį, kuriame už mažesnę kainą nei esamuose lygiuose būtų siūlomi tik „Xbox Game Studios“ žaidimai. „Triton“ – tai kodinis pavadinimas lygiui, skirtam tik „Xbox Game Studios“ žaidimams, kuris, kaip tikimasi, pasirodys kaip „Duet“, „Netflix“ paketinis pasiūlymas, ir, atrodo, taip pat turės mėnesio žaidimo laiko apribojimus.
Remiantis redphx pasidalinto kodo ekrano kopija „X“, atrodo, kad „Microsoft“ „Triton“ lygyje įdiegs mėnesinius laiko apribojimus žaidimų transliacijai ir nemokamam žaidimui. Atrodo, kad skirtingiems žaidimams gali būti taikomi skirtingi laiko apribojimai, o žaidimo laiką bus galima pratęsti už papildomą mokestį. Kodo ištraukoje minimas transliacijos laikas, žaidimo bandomojo laikotarpio trukmė ir „Duet“ laikas, o tai leidžia manyti, kad bus taikomi ir „Netflix“ transliacijos laiko apribojimai. Kitiems „Game Pass“ lygiams žaidimo laikas nebus ribojamas, tačiau „Xbox“ generalinė direktorė Asha Sharma neseniai pareiškė, kad „Xbox Game Pass“ tapo per brangus, todėl įmanoma, kad standartiniam „Game Pass“ taip pat bus taikomi kiti kainų koregavimai ar papildomos paslaugos.
