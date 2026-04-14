„Microsoft“ pripažįsta, kad „Game Pass“ tapo per brangus
Remiantis „The Verge“ pranešimu, „Microsoft“ galbūt rengiasi keisti „Xbox Game Pass“ kainodarą. Leidinyje teigiama, kad naujoji „Microsoft“ žaidimų padalinio vadovė Asha Sharma vidiniame pranešime darbuotojams nurodė, jog „Game Pass“ žaidėjams tapo per brangus ir kad bendrovei reikia „geresnio kainos ir vertės santykio“.
Remiantis pranešimu, Sharma apibūdino „Game Pass“ kaip pagrindinį „Xbox“ vertės pasiūlymo elementą, tačiau taip pat pažymėjo, kad dabartinis modelis nėra galutinis. Ji esą pranešė darbuotojams, kad „Microsoft“ nori laiku pereiti prie lankstesnės sistemos, tuo pačiu pripažindama, kad trumpalaikės kainos tapo problema vartotojams.
Šie komentarai pasirodė po praėjusių metų „Xbox Game Pass Ultimate“ kainos padidinimo iki 29,99 JAV dolerių per mėnesį. Tai buvo 50 % šuolis, o „Microsoft“ aukštesnę kainą susiejo su pokyčiais „Game Pass“ asortimente.
„The Verge“ taip pat susiejo didesnes išlaidas su „Microsoft“ sprendimu 2024 m. įtraukti „Call of Duty“ į „Game Pass“. Pasak pranešimų, šis žingsnis buvo aptariamas viduje dėl susirūpinimo, kad prieiga pagal prenumeratą gali sumažinti pilnų žaidimų pardavimus. Naujieji gandai rodo, kad „Game Pass“ gali prarasti šiuos žaidimus, siekdamas sumažinti kainą. Taip pat verta paminėti, kad sklandė gandai apie „Game Pass“ ir „Netflix“ paketus.
Naujausi komentarai