„Star Citizen“ kūrimui jau surinkta daugiau nei 1 mlrd. JAV dolerių
Nuo „Wing Commander“ laikų Chris Roberts visada buvo vienas ambicingiausių žaidimų kūrėjų šioje srityje. Dėka neabejotinos „Star Citizen“ populiarumo tarp minios finansavimo platformų, jis galbūt sukūrė vieną sėkmingiausių žaidimų istorijoje – neišleidęs nė cento iš savo kišenės ir dar net nepateikęs galutinio produkto.
Praėjus vos metams po to, kai neblėstantis finansavimo bumas pasiekė 800 milijonų dolerių ribą, „Star Citizen“ dabar peržengė dar vieną reikšmingą ribą. Šis pernelyg ambicingas kosminės prekybos ir kovos simuliatorius, kurį kuria „Cloud Imperium Games“, oficialiai surinko daugiau nei 1 milijardą dolerių iš entuziastų ir pirmųjų rėmėjų. Tuo tarpu žaidimo direktorius Chris Roberts vis dar kalba apie papildomus tikslus ir planuoja į savo nebaigtą žaidimų visatą įtraukti dar daugiau turinio.
„Star Citizen“ finansavimo sekimo sistemoje šiuo metu yra 6 547 075 rėmėjų, kurie nuo 2012 m. „paaukojo“ šimtus milijonų dolerių. CIG teigia, kad žaidimo apimtis tiesiogiai priklauso nuo rėmėjų paramos, o tai reiškia, kad daugiau pinigų reiškia daugiau turinio žaidime. Kūrybinio finansavimo kampanija prasidėjo 2012 m. gruodį, nors CIG nustojo skelbti papildomus išplėstinius tikslus, kai po poros metų surinko daugiau nei 65 mln. dolerių.
Neseniai duotame interviu Roberts „Star Citizen“ sėkmę priskyrė žaidėjams, ieškančioms begalinės nuotykių sudėtinguose, detalizuotuose internetiniuose pasauliuose. Jo daugelio žaidėjų visata tariamai gali pasiūlyti tai, ko negali kiti pramogų produktai, nes tradiciniai leidėjai – ar net privataus kapitalo įmonės – daugiausia dėmesio skiria gatavų produktų kūrimui.
Priešingai, „Star Citizen“ iš esmės liks „nebaigtas“ dar gana ilgą laiką. Robertsas ir jo komanda CIG dabar dirba prie pirmojo žaidimo „1.0“ leidimo, po kurio jis nebebus laikomas alfa versija. Po to komanda planuoja toliau kurti visatą ir pridėti naujo turinio, kad nuotykių ieškotojai galėtų mėgautis pasinėrimu į kosminės simuliacijos patirtį dar daugelį metų.
Roberts palygino „Star Citizen“ su „World of Warcraft“ – MMORPG žaidimu, kuris veikia jau daugiau nei 20 metų. Pirminis „WoW“ buvo išleistas 2004 m. ir nuo tada buvo perdarytas, išplėstas daugybe papildymų bei gavo atnaujintą grafiką.
„Star Citizen“ taip pat kuria savo beprecedentį minios finansavimo palikimą su keletu abejotinų rinkodaros kampanijų. Vos prieš pasiekdama 1 mlrd. JAV dolerių finansavimą, CIG pristatė ribotą „koncepcinį“ pardavimą pagrindiniam laivui „Anvil Odin“, nors žaidime dar nebuvo prieinamo jokio realaus 3D turinio. Rėmėjai turėjo sumokėti 5 000 JAV dolerių ir parašyti esė, kad galėtų pretenduoti į vietą išskirtiniame „Odin Founders Club“, o tikrasis žaidimo patyrimas turėjo sekti vėliau.
Vienas iš „Anvil Odin“ „pretendentų“ sakė, kad jau praleido daug valandų žaisdamas „Star Citizen“ alfa versiją ir buvo laimingas galėdamas investuoti tokią sumą į žaidimą. CIG taip pat dirba prie „Squadron 42“ – vieno žaidėjo žaidimo, veikiančio „Star Citizen“ visatoje, kurio „baigtos“ versijos išleidimas, kaip pranešama, numatytas 2026 m.
