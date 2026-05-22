Jeff Bezos nesijaudina dėl AI burbulo
„Amazon“ įkūrėjas Jeff Bezos neseniai duotame interviu CNBC atmetė nuogąstavimus dėl artėjančio dirbtinio intelekto (AI) burbulo, teigdamas, kad spekuliacijų perteklius dažnai ne stabdo, o greičiau paspartina technologijų pažangą. „Net jei tai ir pasirodytų esąs burbulas, dėl to nereikėtų jaudintis, nes burbulas skatina investicijas, o daugelis tų investicijų pasirodys esąs labai naudingos“, – sakė J. Bezos CNBC laidos „Squawk Box“ vedėjui Andrew Ross Sorkin.
Šios pastabos pasigirdo tuo metu, kai vis labiau karščiuojasi diskusijos dėl to, ar dabartinis AI bumas yra tvarus. Tikimasi, kad vien tik šiais metais „Amazon“, „Microsoft“ ir „Google“ bei kiti didieji technologijų gigantai iš viso išleis daugiau nei 700 mlrd. JAV dolerių AI infrastruktūrai, o startuoliai toliau pritraukia milžiniškas investicijas už vertę, kuri dar prieš kelerius metus būtų atrodžiusi neįtikima.
„ChatGPT“ kūrėjas „OpenAI“ prieš keletą savaičių paskelbė apie 122 mlrd. JAV dolerių įsipareigotą kapitalą, susietą su 852 mlrd. JAV dolerių vertinimu, todėl tapo viena iš vertingiausių privačių įmonių pasaulyje, o dabar jai gresia pirminis viešas akcijų platinimas (IPO). Tuo pačiu metu investuotojai ir analitikai vis dažniau abejoja, ar pramonės išlaidų lygis gali užtikrinti pakankamai greitą grąžą, kad pateisintų investicijų mastą.
Bezos atrodė visiškai nesijaudinantis dėl galimybės, kad daugelis AI įmonių ar projektų gali žlugti. Jis pripažino, kad dabartinė aplinka lėmė tai, jog finansuojami „visi eksperimentai“, įskaitant silpnas ar nerealias idėjas, nes investuotojai dar neišmoko patikimai atskirti perspektyvių AI projektų nuo blogų.
Tačiau Bezos mano, kad neefektyvumas yra įprasta didelių pramonės permainų dalis. „Taip yra todėl, kad investuotojai šiuo metu dar nemoka atskirti gerų idėjų nuo blogų, ir tai normalu, nes geros idėjos padengs visus nuostolius“, – sakė Bezosas.
„Amazon“ įkūrėjas palygino dabartinę AI padėtį su 1990-ųjų biotechnologijų burbulu. Nors daugelis investicijų į biotechnologijas galiausiai žlugo, šis laikotarpis taip pat paspartino mokslinius tyrimus ir infrastruktūros plėtrą, kurie vėliau prisidėjo prie didelių medicinos pasiekimų ir gyvybes gelbstinčių vaistų kūrimo.
Istoriškai panašūs modeliai pasikartojo geležinkelių plėtros, interneto kompanijų bumo ir didelio masto telekomunikacijų plėtros laikotarpiais. Spekuliacinių laikotarpių metu investuotojai dažnai patiria milžiniškus nuostolius, tačiau šių ciklų metu sukurta infrastruktūra dažnai tampa ateities pramonės šakų pagrindu.
Be platesnės diskusijos apie AI, Bezos atskleidė papildomų detalių apie savo naują AI projektą „Project Prometheus“. Šis startuolis startavo lapkričio mėnesį su 6,2 mlrd. JAV dolerių finansavimu ir, kaip pranešama, yra orientuotas į AI sistemas, galinčias atlikti fizinio pasaulio inžinerijos ir gamybos užduotis.
