„Samsung“ stabdo lustų gamybos linijas, ruošiasi 18 dienų darbuotojų streikui
„Samsung“ palaipsniui mažina gamybos apimtis, nes bendrovės gamyklose gresia 18 dienų streikas. Remiantis Pietų Korėjos žiniasklaidos pranešimais, „Samsung“ lėtina gamybos procesus, kad pereitų į vadinamąjį avarinio valdymo režimą, kuris iš esmės riboja gamybos pajėgumus. Kaip praneša „Seoul Economic Daily“, prie streiko piketų prisijungė apie 43 286 gamyklos darbuotojai, o tai sudaro daugiau nei pusę visos puslaidininkių padalinio darbo jėgos.
Kadangi gamyklos susiduria su darbuotojų trūkumu, gamybos linijos palaipsniui sustoja. Avariniame režime „Samsung“ apribos į gamybos procesą įvedamų naujų silicio plokščių skaičių, o tai yra ilga ir sudėtinga procedūra, kuri paprastai vyksta visą parą. Įdomu tai, kad gamykla vis dar gali veikti esant minimaliems gamybos pajėgumams dėl plačios automatizacijos, tačiau mašinų valdymui vis dar reikalingas žmogaus dalyvavimas.
„TrendForce“ skaičiuoja, kad gali sutrikti apie 3–4 % pasaulinio DRAM tiekimo, taip pat apie 3 % pasaulinio NAND Flash tiekimo. Tuo metu, kai DRAM ir NAND Flash trūkumas pasiekė aukščiausią tašką, tai dar labiau pablogins pasaulinės tiekimo grandinės padėtį. Streiko metu nukreiptos gamybos linijos yra skirtos HBM, (LP)DDR5 ir kai kuriems užsakomiesiems loginiams gaminiams. Jei „Samsung“ klientai pajus neapibrėžtumą dėl gamybos pajėgumų sustojimo, daugelis jų gali pereiti prie konkurentų, tokių kaip „SK hynix“ ar „Micron“. Dėl to, kad daugiau nei pusė darbuotojų nedalyvaus darbe, nebus pakankamai gamyklos darbininkų, kad gamybos linijos galėtų veikti, o produkcija smarkiai sumažės.
Kadangi streikas turėtų prasidėti gegužės 21 d., iki jo pradžios liko viena savaitė, per kurią gamyba mažės. Be to, streikas, kaip numatoma, truks 18 dienų, o gamybos pajėgumams visiškai atsigauti prireiks dar dviejų ar trijų savaičių, o tai reiškia, kad „Samsung Foundry“ rizikuoja prarasti apie šešias savaites didelio masto gamybos. Kai kurie skaičiavimai rodo, kad bendri nuostoliai, susidarantys dėl tiesioginių pajamų praradimo „Samsung“ ir jos klientams, gali siekti apie 100 trilijonų vonų, o tai blogiausiu atveju sudaro maždaug 67 milijardus JAV dolerių.
