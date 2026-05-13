„Microsoft“ 1 mlrd. USD vertės AI duomenų centras Kenijoje susiduria su elektros trūkumu
„Microsoft“ ir Abu Dabyje įsikūrusios dirbtinio intelekto įmonės „G42“ planas Kenijoje pastatyti 1 mlrd. JAV dolerių vertės duomenų centrą atrodė puiki idėja šiai Afrikos šaliai. Tai pritrauktų užsienio investicijas, naują „Azure“ debesų regioną ir geoterminės energijos varomą objektą, tačiau yra viena problema. Pasak Kenijos pareigūnų, projektui reikėtų milžiniško elektros energijos kiekio šalyje, kurios elektros tinklas toli gražu nėra pasirengęs dirbtinio intelekto eros poreikiams.
Apie projektą buvo paskelbta 2024 m. gegužę per Kenijos prezidento Williamo Ruto valstybinį vizitą Vašingtone. Tikėtasi, kad „G42“ vadovaus „Olkaria“ objekto statybai Kenijos Rift Valley regione, o „Microsoft“ jį naudos naujam „Azure“ debesų regionui Rytų Afrikoje paleisti. Pirmoji fazė turėjo pasiūlyti 100 MW galios, o ilgalaikis planas – išplėsti iki 1 GW.
Tačiau Kenijos įrengtoji elektros galia yra maždaug nuo 3 GW iki 3,2 GW, o didžiausias paklausos pikas sausio mėnesį pasiekė rekordinius 2 444 MW. Ruto teigė, kad norint aprūpinti energija visą duomenų centrą, tektų „išjungti pusę šalies“. Net pirmasis 100 MW etapas smarkiai sumažintų Olkaria geoterminio komplekso, kuris generuoja apie 950 MW, našumą.
Elektros energijos problema nėra vienintelė priežastis, dėl kurios projektas sustojo. „Bloomberg“ pranešė, kad „Microsoft“ ir „G42“ norėjo, kad Kenija garantuotų metinius mokėjimus už tam tikrą duomenų centro pajėgumą. Tačiau derybos žlugo, nes vyriausybė negalėjo suteikti garantijų, kurių norėjo „Microsoft“. Projektas oficialiai nebuvo atšauktas, nors pareigūnai pripažino, kad jo mastas vis dar reikalauja „tam tikro struktūrizavimo“, o tai niekada nėra frazė, kuri leistų manyti, kad viskas vyksta puikiai.
Naujausi komentarai