„Samsung“ panaudojo Dua Lipa atvaizdą ant TV dėžės, dainininkė kreipėsi į teismą
Dua Lipa ieškinį Kalifornijoje pateikė gegužės 8 d. Jame teigiama, kad „Samsung“ matomoje vietoje pavaizdavo jos veido nuotrauką JAV parduodamuose televizorių modeliuose „be jos žinios, be atlygio ir jai neturint jokios įtakos, kontrolės ar galimybės pareikšti savo nuomonę“.
Ieškinyje taip pat nurodyta, kad televizorių pakuotės buvo „sukurta siekiant netinkamai pasipelnyti iš D. Lipa sunkiai uždirbtos sėkmės, siekiant reklamuoti ir parduoti „Samsung“ produktus“. Kaip nurodyta ieškinyje, Lipa turi nuotraukos, kuri buvo padaryta 2024 m. „Austin City Limits“ muzikos festivalyje, autorių teises.
Britų dainininkė reikalauja ne mažiau kaip 15 mln. JAV dolerių žalos atlyginimo už autorių teisių pažeidimą, prekės ženklo pažeidimą ir jos atvaizdo bei įvaizdžio pasisavinimą. Ji taip pat prašo priteisti baudžiamąsias nuostolių kompensacijas ir bylinėjimosi išlaidas.
Pasak jos teisininkų komandos, „Samsung“ pažeidė Kalifornijos viešumo teisės įstatymą, kuris draudžia įmonėms be leidimo naudoti žvaigždės viešą tapatybę komerciniais tikslais. Ieškinyje taip pat pateikiami reikalavimai pagal federalinį Lanhamo įstatymą, taip pat prekių ženklų ir autorių teisių reikalavimai. Ieškinyje pridėta, kad Lipa pirmą kartą sužinojo apie vaizdą, pasirodžiusį ant dėžių, 2025 m. birželio mėn., kai gerbėjai pradėjo apie tai rašyti. Kai kurie jį apibūdino kaip „Dua Lipa TV Box“.
„Samsung“ išleido pareiškimą šiuo klausimu. „Ponios Lipa nuotrauka buvo panaudota 2025 m., siekiant atspindėti mūsų trečiųjų šalių partnerių turinį, kuris yra prieinamas „Samsung“ televizoriuose, ir kurį iš pradžių pateikė turinio partneris mūsų nemokamai transliuojamai paslaugai „Samsung TV Plus“. Nuotrauka buvo panaudota tik gavus aiškų turinio partnerio patvirtinimą, kad leidimas buvo gautas, įskaitant ir mažmeninės prekybos pakuotes. Atsižvelgdami į šį patvirtinimą, mes neigiam bet kokius kaltinimus dėl tyčinio piktnaudžiavimo“, – rašė bendrovė.
„Samsung“ pridūrė, kad iš karto sustabdė dėžučių gamybą ir pakeitė pakuotes, kai praėjusį liepą dainininkės atstovai pareiškė prieštaravimus dėl nuotraukos naudojimo. „Samsung“ labai gerbia D Lipa ir visų menininkų intelektinę nuosavybę. Mes aktyviai siekėme ir tebesame atviri konstruktyviam sprendimui su D. Lipa komanda“, – baigė „Samsung“.
Naujausi komentarai