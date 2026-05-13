„Google“ pristato „Googlebook“ – operacinę sistemą kompiuteriams
Daugelį metų sklandę gandai ir „Google“ pareiškimai leido numanyti, kad bendrovė planuoja „ChromeOS“ paversti tiesioginiu „Windows“ ir „macOS“ konkurentu. „Googlebook“ – tai pirmasis didelis žingsnis šia kryptimi. Naujoji operacinė sistema, sukurta remiantis „Gemini“ platforma, perkelia „Android“ programinės įrangos paketą į visavertę asmeninio kompiuterio aplinką.
„Google“ didžiąją dalį savo „Android Show“ renginio skyrė „Googlebook“ – naujai operacinei sistemai ir produktų serijai, sukurtai pakeisti „Chromebook“ kompiuterius, akcentuojant tiek vietinį, tiek debesų apdorojimą.
Nors vien „Android“ pavertimas nešiojamųjų ir stacionariųjų kompiuterių operacine sistema yra reikšmingas žingsnis „Google“, pristatymas aiškiai parodė, kad „Gemini“ integracija buvo pagrindinė naujiena.
Bendrovė apibūdina „Googlebook“ kaip evoliuciją nuo operacinės sistemos iki „pažangios sistemos“, kurioje generatyvinė dirbtinė intelekto technologija yra įtraukta į daugelį pagrindinių funkcijų. Didžioji dalis šios integracijos vyksta per naujas žymeklio funkcijas, kurias „Google“ apibūdina kaip svarbiausią pelės papildymą nuo dešiniojo pelės mygtuko įvedimo. Pajudinant žymeklį aktyvuojamas dirbtinio intelekto režimas, kuris automatiškai kreipiasi į „Gemini“, kai naudotojai užveda pelę ant vaizdų, teksto ar naudotojo sąsajos elementų.
Pavyzdžiui, naudotojai gali greitai paklausti „Gemini“ apie įvairias temas, užvedę pelę ant teksto, sudaryti planus, spustelėdami datą ir laiką, arba sujungti kelis vaizdus, juos perkelę kartu. Naudotojai taip pat gali kurti valdiklius naudodami komandas.
Telefonų integracija buvo antra pagrindinė pristatymo tema. Atkartodamas „Apple“ siūlomą funkciją tarp „iPhone“ ir „Mac“, „Googlebook“ gali rodyti viską, kas yra prijungtame „Android“ telefone, įskaitant programas ir lokaliai saugomus failus, mažame lange, nereikalaujant atrakinti įrenginio.
Pristatymo metu pranešta, kad aparatinės įrangos partneriais bus „Acer“, „Asus“, „Dell“, „HP“ ir „Lenovo“, o įrenginiai turėtų pasirodyti vėliau šiais metais.
