„Microsoft“ sulaukė kritikos dėl „Windows 11 Low Latency Profile“
„Microsoft“ testuoja naują „Windows 11“ našumo funkciją, vadinamą „Low Latency Profile“. Ši funkcija sukurta siekiant pagerinti sistemos reagavimą trumpam padidinant procesoriaus dažnį atliekant įprastus naudotojo veiksmus.
„Low Latency Profile“ gali padidinti procesoriaus dažnį maždaug 1–3 sekundėms atidarant programas, sistemos išskleidžiamuosius meniu, „Start“ meniu arba kontekstinius meniu. Ataskaitoje teigiama, kad ši funkcija gali iki 40 % sutrumpinti įdiegtų programų, pvz., „Microsoft Edge“ ir „Outlook“, paleidimo laiką. Teigiama, kad „Start“ meniu ir kontekstinių meniu paleidimo laikas sutrumpės iki 70 %.
Ši funkcija sulaukė kritikos iš kai kurių naudotojų, kurie teigia, kad „Microsoft“ turėtų sutelkti dėmesį tik į kodo optimizavimą, o ne naudoti didesnį procesoriaus dažnį, kad paslėptų lėtą operacinę sistemą. „Microsoft“ viceprezidentas Scott Hanselman atsakė „X“, sakydamas, kad toks elgesys yra įprastas šiuolaikinėse operacinėse sistemose, įskaitant „macOS“ ir „Linux“. Jis sakė, kad interaktyvios užduotys laikinai tampa prioritetinės, siekiant sumažinti vėlavimą ir suteikti programoms greitesnio veikimo įspūdį.
Hanselman taip pat palygino šį elgesį su išmaniaisiais telefonais. Jis sakė, kad kiekvienas lietimo veiksmas gali pažadinti branduolius, padidinti dažnius, atkurti kadrą ir grįžti į neveikimo būseną per milisekundes. Jis pridūrė, kad „Windows“ jau šiandien atlieka dalį šių veiksmų, o „Low Latency Profile“ padidina, kaip dažnai ir kaip greitai šis elgesys yra suaktyvinamas.
„Low Latency Profile“ yra dalis platesnio „Microsoft“ projekto „Windows K2“. Šis darbas taip pat apima senosios versijos kodo optimizavimą ir daugiau „Windows 11“ dalių perkėlimą į „WinUI 3“. Ši funkcija šiuo metu yra automatizuota, naudotojams nėra pateikiamas patvirtintas perjungimo mygtukas. Teigiama, kad baterijos veikimo trukmė ir šiluminis poveikis yra riboti, nes dažnio padidinimas yra trumpalaikis.
