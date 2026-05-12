Nutekėjo „Forza Horizon 6“ žaidimo failai, kūrėjas grasina blokuoti įrangą naudojusią žaidimą
„Playground Games“ patvirtino, kad prieš išleidimą buvo nutekinta ankstyva „Forza Horizon 6“ versija. Studija teigia, kad nutekėjimas nebuvo susijęs su išankstinio atsisiuntimo problema – tai buvo viena iš pirmųjų versijų, pateiktų po to, kai internete pasirodė pranešimai apie neapsaugotą žaidimo versiją.
Kūrėjas teigia, kad imasi griežtų sankcijų prieš visus, kurie buvo užfiksuoti naudojantys šią versiją. Tai apima visos franšizės draudimus ir aparatinės įrangos draudimus, o tai reiškia, kad nukentėję naudotojai gali prarasti prieigą prie „Forza Horizon 6“ paskyros.
Aparatūros draudimai žaidimų vykdymo srityje yra reti. Jie paprastai taikomi pakartotiniams pažeidėjams, sukčiautojams, suklastotiems įrenginiams arba atvejais, kai bandoma apeiti internetines apsaugos priemones. „Xbox“ pačios vykdymo puslapiuose dauguma veiksmų apibūdinami kaip baudos paskyros lygiu, o įrenginių draudimai taikomi pakartotiniams arba sunkiesiems pažeidimams.
„Forza Horizon 6“ planuojama išleisti gegužės 19 d. „Xbox Series X|S“ ir kompiuteriams, o „Premium Edition“ ankstyvasis prieinamumas prasidės gegužės 15 d.
Naujausi komentarai