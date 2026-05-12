AMD ruošia RX 9050 vaizdo plokštę su 8 GB atminties
AMD ruošia dar vieną „Radeon RX 9000“ serijos vaizdo plokštę – RX 9050. „Radeon RX 9050“ naudoja ne tokį patį branduolių skaičių kaip „Radeon RX 9060“. Vietoj to, plokštė yra nurodyta su „Navi 44“ ir 2 048 procesoriais, atitinkančiais „Radeon RX 9060 XT“. Tai reiškia, kad plokštė naudoja visą „Navi 44 XT“ branduolių konfigūraciją, o ne „Radeon RX 9060“ naudojamą 1 792 branduolių „Navi 44 XL“ dizainą. Specifikacijos yra preliminarios ir pateiktos tik iš vieno šaltinio.
Pagrindinis pokytis susijęs su dažniais. „Radeon RX 9050“ nurodytas 1 920 MHz žaidimo dažnis ir 2 600 MHz boost dažnis. Palyginimui, AMD „Radeon RX 9060 XT“ specifikacijose nurodytas iki 2 530 MHz žaidimo dažnis ir iki 3 130 MHz boost dažnis. Tai reiškia, kad RX 9050 žaidimų dažnis yra 610 MHz mažesnis, o boost dažnis – 530 MHz mažesnis lyginant su RX 9060 XT.
RX 9050 taip pat nurodyta su 8 GB GDDR6 atminties 128 bitų magistralėje. Atminties pralaidumas nurodytas kaip 288 GB/s, atitinkantis „Radeon RX 9060“, o ne RX 9060 XT, kurios pralaidumas yra 320 GB/s. Tikimasi, kad PCIe specifikacijos atitiks RX 9060 XT, o tai reiškia PCIe 5.0 x16 palaikymą.
Naujausi komentarai