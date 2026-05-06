„Chrome“ į kompiuterį parsiunčia 4 GB AI modelio failų, galima išjungti
Praėjusiais metais „Google“ pradėjo paversti „Chrome“ – populiariausią pasaulyje interneto naršyklę – į dirbtinio intelekto naršyklę, reaguodama į grėsmę iš populiarių konkurentų, tokių kaip „OpenAI“, kurie nuo pat pradžių orientuojasi į dirbtinį intelektą. Naujausi pranešimai atskleidė, kad šis perėjimas apima tylų dirbtinio modelio diegimą nežinomame, bet potencialiai dideliame skaičiuje įrenginių.
„Google Chrome“ naudotojai, pastebėję neįprastą disko veiklą arba nepaaiškinamą laisvos atminties sumažėjimą, turėtų paieškoti aplanko pavadinimu „OptGuideOnDeviceModel“ savo „Chrome“ kataloge. Jame yra maždaug 4 GB „Google“ „Gemini Nano LLM“ failų, kuriuos naršyklė atsisiuntė be naudotojo sutikimo.
Aplanko ištrynimas nesuteikia ilgalaikės naudos – „Chrome“ jį tiesiog atsisiųs iš naujo. „Windows 11“ sistemoje aplankas yra %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\OptGuideOnDeviceModel. Tai taip pat patvirtinta „Apple“ ir „Ubuntu“ kompiuteriuose.
Visiškas „Chrome“ pašalinimas yra veiksmingiausias būdas pašalinti papildomus duomenis. Tačiau tie, kurie nori toliau naudoti naršyklę, gali išjungti atsisiuntimą įvedę „chrome://flags“ į adresų juostą, tada reikia rasti elementą „Enables optimization guide on device on Android“ ir pasirinkti „Disabled“ iš greta esančio išskleidžiamojo meniu. Taip pat šitaip naudotojai gali nustatyti, ar jų įrenginys atitinka šios funkcijos reikalavimus.
Pasak kompiuterių mokslininko ir teisininko Alexanderio Hanffo, kuris patikrino šį elgesį „macOS“ branduolio failų sistemos žurnale, naudotojai apie automatinius atsisiuntimus pranešė jau apie metus. Tai gali sutapti su praėjusį rudenį „Chrome“ įdiegtomis AI funkcijomis, tokiomis kaip rašymo pagalba, AI santraukos ir automatinis naršymas.
Šie atsisiuntimai kelia akivaizdžią ironiją: labiausiai matoma „Chrome“ AI funkcija – į adresų juostą ir „Google“ paiešką integruotas AI režimas – veikia „Google“ serveriuose, o ne iš kompiuterio failų. 4 GB aplankas naudojamas tik rašymo pagalbai ir kelioms kitoms funkcijoms, prieinamoms keliuose meniu lygmenyse.
Atsižvelgiant į milijardus „Chrome“ naudotojų, bendras paveiktų įrenginių skaičius – ir sunaudotas pralaidumas – gali būti nemažas. Hanff apskaičiavo, kad 4 GB perdavimas į šimtus milijonų ar milijardų įrenginių sudarytų kelis eksabaitus perduotų duomenų, o tai galėtų sukelti nuo 6 000 iki 60 000 tonų CO2 išmetimą.
Tačiau nustatyti bendrą skaičių yra sunku. Šis redaktorius ieškojo AI failų dviejuose kelerių metų senumo „Windows 11“ įrenginiuose ir nustatė, kad abu jie neatitiko reikalavimų, taigi „Google“ gali siųsti LLM tik į modernesnius įrenginius.
Eisiu tuo pačiu ir auto update išjungsiu