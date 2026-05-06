Būsimas „Call of Duty“ nebus prieinamas „PlayStation 4“ žaidėjams
„Activision“ patvirtino, kad kitas „Call of Duty“ žaidimas nebus kuriamas „PlayStation 4“ konsolėms. Šis pareiškimas buvo paskelbtas oficialioje „Call of Duty“ paskyroje po to, kai pasklido gandai, kad 2026 m. žaidimas vis dar planuojamas išleisti „Sony“ praėjusios kartos konsolėms.
Jame nenurodytas kito žaidimo pavadinimas ir nepatvirtintos visos platformos. „Activision“ paminėjo tik PS4, taigi „Xbox One“ tame pačiame pranešime nebuvo tiesiogiai paminėta. Tačiau „Call of Duty“ leidimai jau daugelį metų naudoja abiejų konsolių šeimų kartų paketus, todėl PS4 atsisakymas tikriausiai reikštų PS4 ir „Xbox One“ palaikymo pabaigą pagrindiniam metiniam leidimui.
Šis pokytis užbaigtų ilgą serijos kelių kartų žaidimų seriją. „Call of Duty: Ghosts“ 2013 m. pasirodė PS3, „Xbox 360“, PS4 ir „Xbox One“ platformose. Praėjus daugiau nei dešimčiai metų, „Call of Duty: Black Ops 7“ vis dar buvo prieinamas PS4, PS5, „Xbox One“, „Xbox Series X|S“ ir kompiuteriuose.
Kitas „Call of Duty“, atsisakantis PS4, suteiktų kūrėjams aiškesnį aparatinės įrangos tikslą. PS4 ir „Xbox One“ buvo išleisti 2013 m., ir abu naudoja senesnius AMD „Jaguar“ pagrindu sukurtus procesorius. Naujausi „Call of Duty“ leidimai vis dar juos palaikė, tačiau kai kurios funkcijos jau buvo ribotos. Pavyzdžiui, „Black Ops 7“ nepalaikė ekrano dalijimo PS4 ar „Xbox One“.
