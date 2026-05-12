„Intel“ generalinis direktorius patvirtino, kad bendradarbiavimas su NVIDIA tęsiasi
„Intel“ generalinis direktorius Lip-Bu Tan patvirtino, kad „Intel“ ir NVIDIA tebėra užsiėmę bendrų produktų kūrimu. Tan paskelbė šią naujieną po to, kai NVIDIA generalinis direktorius Jensen Huang gavo Carnegie Mellon universiteto garbės daktaro laipsnį mokslo technologijų srityje. Ceremonijos metu Tan uždėjo Huangui daktaro kepurę ir parašė, kad „Intel“ ir NVIDIA bendradarbiauja kurdamos įdomius naujus produktus.
NVIDIA tuo metu teigė, kad „Intel“ gamins NVIDIA užsakytus x86 procesorius, skirtus dirbtinio intelekto infrastruktūrai. „Intel“ taip pat siūlys x86 procesorius, skirtus asmeniniams kompiuteriams su integruotais NVIDIA GPU lustais.
Jei šis bendradarbiavimas duos realių produktų, asmeninių kompiuterių rinkai tai reikštų „Intel“ prekės ženklo x86 procesorius su NVIDIA RTX grafika tame pačiame pakete. Tai būtų pirmasis didelis „Intel“ trečiosios šalies GPU paketas nuo „Kaby Lake-G“, kuriame „Intel Core“ procesoriai buvo suderinti su „Radeon RX Vega M“ grafika.
„Intel“ ir NVIDIA dar nepatvirtino produktų pavadinimų ar išleidimo datų. Naujausi nutekėjimai sieja pirmąjį klientų lustą su „Serpent Lake“, tačiau šis pavadinimas lieka neoficialus. Oficialus pranešimas patvirtina tik kelias duomenų centrų ir asmeninių kompiuterių produktų kartas.
Naujausi komentarai