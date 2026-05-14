„Windows 11“ naudotojo sąsaja taps daug greitesnė
„Microsoft“ atnaujina įprastinę „Windows“ naudotojo sąsają, siekdama sukurti greičiau reaguojančius „Windows 11“ sąsajos elementus pagal „Windows K2“ iniciatyvą. Bendrovė perkelia pagrindinius „Windows 11“ elementus iš trečiųjų šalių sistemų į „Windows“ įprastinę „WinUI 3“ aplinką. Iš neseniai „GitHub“ paskelbto „Microsoft“ inžinierės Beth Pan įrašo matyti, kad „Microsoft“ daro pakeitimus net pačioje „WinUI 3“ aplinkoje, o tai rodo žymius programų paleidimo patobulinimus. Bendrovė naudoja „File Explorer“ ir „Notepad“ kaip našumo patobulinimų etalonus, nes šioms pagrindinėms programoms reikalingas žymiai geresnis reagavimas. Netrukus pasirodžius naujausiam pataisų rinkiniui, „File Explorer“ prieš paleidimą turės atlikti žymiai mažiau foninių užduočių, o tai reiškia, kad paleidimas turėtų būti beveik momentinis.
Pavyzdžiui, naujausios „WinUI 3“ pataisos leidžia 41 % mažiau paskirstymų, 63 % mažiau laikinių paskirstymų, 45 % mažiau funkcijų iškvietų ir 25 % mažiau laiko, praleidžiamo „WinUI“ kode, kuris valdo sistemą. Tai reiškia, kad artėjanti „File Explorer“ pataisa turėtų veikti pastebimai greičiau su atnaujinta sistema, įvykdydama pažadą padaryti „Windows 11“ naudotojo sąsają daug sklandesnę. Kadangi tikimasi, kad šie pakeitimai netrukus bus integruoti į „WinAppSDK 2.x“, turėtume juos pamatyti operacinėje sistemoje per artimiausias savaites. Kai kurie pakeitimai vis dar yra pernelyg rizikingi, kad būtų įgyvendinti tokioje didelėje programinėje įrangoje, todėl naudotojams teks palaukti šiek tiek ilgiau, jei testavimo metu iškiltų problemų.
Šiuo metu „Windows 11“ naudotojo sąsaja yra senųjų „Microsoft“ sisteminių platformų mišinys. Ši naudotojo sąsajų painiava sukėlė daug nenuoseklumo, o kasdieninėse operacijose susiduriama su nevienodomis sąsajomis, perimtomis iš „Windows 7“ laikų. Šis mišinys apima žiniatinklio pagrįstą „WebView2“, „React“ ir kitas platformas. „Microsoft“ planuoja perkelti visą naudotojo patirtį į tik darbalaukiui skirtą „WinUI 3“ sistemą, kuri sumažins programų vėlavimą, pagerins naudootjo patirtį ir padarys ją pastebimai sklandesnę.
