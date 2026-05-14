NVIDIA dovanos „007 First Light“ perkantiems RTX 50 serijos vaizdo plokštes
NVIDIA, bendradarbiaudama su „GeForce RTX“ vaizdo plokščių gamintojais ir kompiuterių surinkėjais, prie naujų tam tikrų „GeForce RTX 50“ serijos vaizdo plokščių modelių bei iš anksto surinktų kompiuterių pridės žaidimą „007 First Light“.
Bendrovė pridės žaidimą prie naujų „GeForce RTX 5060 Ti“, RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080 ir RTX 5090 vaizdo plokščių pirkimų mažmeninės prekybos kanaluose, taip pat prie dalyvaujančių OEM gamintojų ir sistemų integratorių žaidimų stacionarių kompiuterių su šiais GPU. Komplektas taip pat apima naujus žaidimų nešiojamųjų kompiuterių pirkimus su RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5070 arba RTX 5060. Akcijos laikotarpis – nuo 2026 m. gegužės 13 d., iki 2026 m. birželio 10 d., o žaidimo kodą galima panaudoti iki 2026 m. liepos 10 d.
