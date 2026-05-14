Europos Sąjunga nusitaikė į „TikTok“ ir „Meta“ turinio siūlymo algoritmus
Ursula von der Leyen neseniai patvirtino, kad Europos Sąjunga imsis aktyvesnio vaidmens sprendžiant socialinių tinklų priklausomybės problemą, kurią skatina algoritminė struktūra. Vokietijos politikė, šiuo metu einanti Europos Komisijos pirmininkės pareigas, naujuosius planus pristatė neseniai Danijoje vykusioje Europos viršūnių susitikime, skirtame dirbtiniam intelektui ir vaikams.
U. von der Leyen pareiškė, kad EK – vienas iš aukščiausių Europos Sąjungos valdymo organų – imasi veiksmų prieš „TikTok“ ir „Meta“ socialinių tinklų platformas, įskaitant „Facebook“ ir „Instagram“. Teigiama, kad vaizdo įrašų dalijimosi platforma ir „Meta“ paslaugos remiasi naudotojų įsitraukimą skatinančiomis funkcijomis, tokiomis kaip begalinis slinkties, automatinis atkūrimas ir pranešimai, kurie gali skatinti pernelyg dažną naudojimąsi.
Briuselis ypač susirūpinęs dėl šių funkcijų poveikio jaunesniems vartotojams, o U. von der Leyen apkaltino „Meta“ tuo, kad ji netaiko tinkamų amžiaus patikrinimo priemonių. Šios platformos tiriamos, nes jos „leidžia vaikams pasinerti į žalingo turinio „triušio urvą“ – pavyzdžiui, vaizdo įrašus, skatinančius valgymo sutrikimus ar savižalą“, – teigė EK pirmininkė.
Be to, U. von der Leyen pristatė amžiaus patikrinimo programėlę, kurią kuria Europos Sąjunga. Teigiama, kad ši priemonė atitinka pasaulinio lygio privatumo standartus ir netrukus bus integruota į ES valstybių narių naudojamas skaitmeninių piniginių platformas. Tai papildytų augančią vyriausybinių skaitmeninių programėlių ekosistemą dar viena „eIDAS“ pagrįsta tapatybės nustatymo paslauga.
Bet kuriuo atveju U. von der Leyen pažymėjo, kad „Big Tech“ ir kitos didžiosios interneto platformos netrukus turės mažiau pasiteisinimų, kodėl negalima tinkamai tikrinti jaunesnių naudotojų amžiaus. Technologija jau egzistuoja, o Europos Komisija iki vasaros galėtų parengti naują teisės akto projektą. Taip pat bus atsižvelgta į Specialiosios ekspertų grupės vaikų saugumo internete išvadas.
Naujausi komentarai