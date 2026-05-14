„eBay“ atmetė „GameStop“ pirkimo pasiūlymą
„Bloomberg“ praneša, kad „eBay“ atmetė „GameStop“ pasiūlymą įsigyti bendrovę už 56 mlrd. JAV dolerių, pavadinęs jį „nei patikimu, nei patraukliu“. Pasiūlymas buvo pateiktas praėjusią savaitę, kai „GameStop“ pareiškė, kad už vieną „eBay“ akciją sumokės 125 JAV dolerius. Įdomu tai, kad „GameStop“ rinkos vertė siekia apie 11 mlrd. JAV dolerių, o „eBay“ – 45 mlrd. JAV dolerių, taigi tai neabejotinai atvejis, kai maža žuvis nori praryti kur kas didesnę.
„GameStop“ pasiūlymas yra pusė grynaisiais pinigais ir pusė „GameStop“ akcijomis, o tai sudaro 20 % priedą prie dabartinės „eBay“ akcijų kainos. „GameStop“ turės pasiskolinti 20 mlrd. JAV dolerių, kad finansuotų įsigijimą, tačiau paklaustas apie tai, bendrovės generalinis direktorius negalėjo tiksliai paaiškinti, iš kur bus gauti pinigai.
„eBay“ išreiškė susirūpinimą tiek dėl sandorio finansavimo, tiek dėl su juo susijusios skolos. Jei jums įdomu, kodėl „GameStop“ apskritai bandytų kažką panašaus, čia yra įdomi detalė – dabartinis jos generalinis direktorius Ryan Cohen galėtų gauti 35 mlrd. JAV dolerių vertės akcijų, jei įvykdytų tam tikrus kriterijus, įskaitant „GameStop“ rinkos vertės padidinimą iki 100 mlrd. JAV dolerių, o toks įsigijimas tam tikrai galėtų padėti.
Naujausi komentarai