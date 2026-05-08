Aiškėja kaip atrodys „Xbox“ naudotojo sąsaja tarp įvairių platformų
Atnaujinta naudotojo sąsaja buvo parodyta per „Microsoft“ „Xbox“ pristatymą GDC 2026 konferencijoje (taip, praėjusį mėnesį). Iki šiol nebuvo geresnės kokybės medžiagos, kuri leistų ją pamatyti išsamiau. Tačiau „The Verge“ dabar pranešė, kad naujai paskelbtame vaizdo įraše galima aiškiau įvertinti naudotojo sąsają, kurią anksčiau buvo sunku įžiūrėti renginio medžiagoje. „Xbox“ viceprezidentas Jason Ronald teigė, kad „Microsoft“ siekia sumažinti „Xbox“ patirties fragmentaciją skirtinguose įrenginiuose.
Sąsaja neatrodo visiškai pertvarkyta. Konsolės valdymo skydas vis dar atrodo panašus į dabartinį „Xbox Home“ išdėstymą, tačiau matomi pokyčiai. Naudotojo profilis rodomas dešiniame viršutiniame kampe, o apatinėje dalyje matyti trys, o ne keturi reklamos langeliai.
Tas pats bendras išdėstymas rodomas ir nešiojamajame įrenginyje. Vaizdo įraše rodoma „Xbox“ kompiuterio programa atrodo labiau panaši į naujesnę „Xbox Cloud Gaming“ sąsają su apvalintais kraštais, atnaujintomis animacijomis ir bibliotekai pritaikytu išdėstymu. „Microsoft“ dar nepaskelbė, kad tai yra galutinis „Xbox“ pagrindinio ekrano atnaujinimas.
Naujausi komentarai