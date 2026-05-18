„Corsair“ paaiškino kodėl atnaujintiems 12V-2×6 kabeliams vis tiek reikia sekti įtampą
„Corsair“ neseniai paskelbė techninę apžvalgą apie savo „ThermalProtect 12V-2×6“ laidą, šįkart pateikdama daugiau informacijos apie tai, kodėl patobulinta GPU maitinimo jungtis vis dar nėra visiškai patikimas sprendimas. Straipsnį parašė Jon Gerow, geriau žinomas kaip JonnyGuru, kuris „Corsair“ dirba jau daugiau nei 13 metų.
Pasak „Corsair“, patobulinta jungtis išsprendė pradinę 12VHPWR dalinio įkišimo problemą, sutrumpindama jutimo kontaktus, palyginti su maitinimo kontaktais. Tai reiškia, kad GPU neturėtų gauti to paties maitinimo leidimo, jei jungtis nėra įkišta teisingai.
Problema ta, kad jungtys ne visada lieka įkištos. „Corsair“ teigia, kad kabelio įtempimas, vibracija, kabelio standumas ir pakartotinis įkišimas gali laikui bėgant palaipsniui išlaisvinti jungtį. Kitaip tariant, kabelis, kuris surinkimo metu buvo įkištas teisingai, vėliau vis tiek gali pradėti blogai kontaktuoti. Kai tai atsitinka, grįžta ta pati pagrindinė problema: didesnė varža kontaktiniuose kaiščiuose sukuria šilumą esant apkrovai.
Patobulinta mechaninė konstrukcija yra tikras žingsnis į priekį. Tačiau tai nėra visiškai išspręsta problema, nes jungtys negali likti visiškai įtvirtintos amžinai.
Kabelio įtempimas dėl maršruto, vibracija, standaus kabelio svoris, traukiantis jungtį, pakartotinis įjungimas laikui bėgant – bet kuris iš šių veiksnių gali palaipsniui išjudinti jungtį. Jungtis, kuri puikiai užsifiksavo, kai pirmą kartą surinkote sistemą, po šešių mėnesių gali pradėti prastai kontaktuoti be jokių matomų požymių. Dalinio kontakto kaitimo fizika yra identiška, nesvarbu, ar jungtis niekada nebuvo visiškai įkišta, ar atsipalaidavo vėliau.
— „Corsair“
Pasak „Corsair“, jų kabelis bando aptikti šią būklę nenaudodamas programinės įrangos, maitinimo bloko valdiklio ar jokios GPU specifinės pagalbos. Kabelio šukų viduje, 30 mm atstumu nuo GPU pusės jungties, yra pasyvus bimetalinis terminis jungiklis. „Corsair“ teigia, kad šiluma iš jungties keliauja per varinius maitinimo laidus, o jungiklis atsidaro, kai šukos pasiekia 65 °C ±5 °C temperatūrą. „Corsair“ paaiškina, kad šiam metodui nesvarbu, kokį maitinimo bloką turite, jam nereikia programinės įrangos ir jis yra visiškai pasyvus, nereikalaujantis maitinimo.
„Corsair“ bandyme „GeForce RTX 5090“ buvo paleista 60 °C aplinkoje su sąmoningai paliktu 3 mm jungties tarpu. Jungtis pasiekė daugiau nei 115 °C, o „ThermalProtect“ įsijungė per mažiau nei 1 minutę ir 20 sekundžių.
Kabelis nereikalauja „Corsair“ maitinimo bloko, konkretaus GPU gamintojo ar programinės įrangos. Jis veikia su natūraliais 12V-2×6 GPU ir natūraliais 12V-2×6 maitinimo blokų išėjimais bet kurios markės. Jis taip pat veikia su senesniais 12VHPWR laidais, nes jungties geometrija yra ta pati. Adapterių konfigūracijos nėra palaikomos, nes 2×8-pin į 12V-2×6 adapteriai perkelia rizikingą jungtį už srities, kurią jungiklis gali stebėti.
