„Windows“ atnaujinimai turėtų nebediegti senesnių grafikos tvarkyklių
„Microsoft“ keičia „Windows Update“ elgesį su vaizdo plokščių tvarkyklėmis, gavusi pranešimų, kad „Windows 11“ gali pakeisti naudotojo įdiegtas GPU tvarkykles senesnėmis versijomis. Tai gali turėti įtakos naudotojams, kurie rankiniu būdu įdiegia naujesnes „Intel“, AMD ar „NVIDIA“ tvarkykles, tačiau vėliau „Windows Update“ įdiegia senesnį gamintojo patvirtintą paketą.
Remiantis „Windows Latest“, „Microsoft“ patvirtino, kad problema susijusi su tvarkyklių reitingavimu ir atranka. Kai kurios vaizdo plokščių tvarkyklės naudoja plačius 4 dalių aparatinės įrangos identifikatorius (Hardware ID), dėl kurių „Windows Update“ gali laikyti senesnę tvarkyklę geriausiai sistemai tinkama.
„Microsoft“ sprendimas – siauresnis vaizdo plokščių tvarkyklių taikymo modelis. Naujos pateiktos tvarkyklės gali naudoti 2 dalių aparatinės įrangos identifikatorius kartu su kompiuterio aparatinės įrangos identifikatoriais (CHID). Tai turėtų užtikrinti, kad tvarkyklės būtų pritaikytos konkrečiam kiekvieno kompiuterio modeliui ar aparatinės įrangos konfigūracijai.
Šis pakeitimas neišspręs visų problemų iš karto. Ši politika taikoma naujiems vaizdo plokščių tvarkyklių pateikimams naujiems įrenginiams, o esamos tvarkyklės vis dar gali būti pakeistos senesnėmis versijomis. Bandomasis projektas vyks nuo 2026 m. balandžio iki rugsėjo, o platesnis įgyvendinimas planuojamas nuo 2026 m. IV ketvirčio iki 2027 m. I ketvirčio.
„Microsoft“ taip pat įdiegia „Cloud-Initiated Driver Recovery“. Ši funkcija leidžia atšaukti per „Windows Update“ pateiktą problemų keliančią tvarkyklės versiją ir atkurti anksčiau veikusią versiją, nereikalaujant naudotojui jos pašalinti rankiniu būdu. Ši atkūrimo sistema yra testuojama su aparatinės įrangos partneriais ir turėtų būti palaipsniui diegiama rugsėjo mėnesį.
