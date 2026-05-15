AMD pagaliau patvirtino FSR 4.1 palaikymą RDNA 3 ir RDNA 2 vaizdo plokštėms
AMD plečia FSR 4.1 palaikymą už RDNA 4 GPU ribų. Pasak Jack Huynho, AMD vyresniojo viceprezidento ir kompiuterinių technologijų bei grafikos padalinių direktoriaus, RDNA 3 žaidėjai gaus FSR 4.1 palaikymą šių metų liepą.
Tai reiškia, kad „Radeon RX 7000“ serijos savininkai gaus prieigą prie naujesnio AMD ML pagrįsto vaizdo kokybės gerinimo būdo, neperėję prie „Radeon RX 9000“ aparatūros. Huynh teigia, kad atnaujinimas bus iš karto paruoštas naudoti „Radeon 7000“ serijos naudotojams daugiau nei 300 palaikomų žaidimų nuo pat išleidimo.
AMD taip pat planuoja įdiegti FSR 4.1 į RDNA 2 GPU. Huynh sako, kad palaikymas RDNA 2 žaidėjams bus įdiegtas 2027 m. pradžioje. Tai turėtų apimti „Radeon RX 6000“ serijos diskrečius ir mobiliuosius GPU, nors AMD dar nėra paskelbusi galutinio suderinamumo sąrašo.
