Technews.lt - #1 IT naujienos

„Sunderfolk – Standard Edition“ ir „The Telltale Batman Shadows Edition“ žaidimai siūlomi nemokamai

autorius · Paskelbta

„Epic Games“ parduotuvė vėl siūlo žaidimus visiškai nemokamai. Sekančią savaitę visi norintys galės į savo biblioteką pridėti „Sunderfolk – Standard Edition“ ir „The Telltale Batman Shadows Edition“ žaidimus. Norint tai padaryti reikia tik „Epic Games“ žaidimų paskyros. Pasiūlymas dėl „Sunderfolk – Standard Edition“ ir „The Telltale Batman Shadows Edition“ bus aktyvus iki gegužės 21 dienos.

  • „Sunderfolk – Standard Edition“ žaidimą rasite čia.
  • „The Telltale Batman Shadows Edition“ žaidimą rasite čia.

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.