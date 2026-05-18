Robotas keičia padangas nenuimdamas ratų nuo automobilio
Daugelis nerimauja, kad dirbtinis intelektas (AI) perims biuro darbuotojų darbo vietas, tačiau manyta, kad fizinio darbo reikalaujančios pareigos yra palyginti saugios. Atrodo, kad tai buvo klaidinga prielaida, nes naujos startuolių įmonės dabar kuria dirbtinio intelekto valdomus robotus, kurie žada atlikti techninius, praktinius darbus per daug trumpesnį laiką nei kvalifikuoti darbuotojai.
Bostone įsikūręs robotikos startuolis „Automated Tire“ pristatė dirbtinio intelekto valdomą robotinę padangų keitimo platformą „SmartBay“, kuri gali ne tik keisti padangas, bet ir atlikti susijusias užduotis, pavyzdžiui, ratų balansavimą ir transporto priemonių patikrinimus. Robotas naudoja kompiuterinį matymą ir mašininį mokymąsi užduotims atlikti ir jam nereikia jokio žmogaus įsikišimo.
Įmonė teigia, kad „SmartBay“ neatlieka fiksuotų veiksmų sekų, kaip tai daro tradicinės automatizuotos gamybos linijos, o vietoj to pasikliauja dirbtiniu intelektu, kuris mokosi iš ankstesnės patirties ir prisitaiko prie kiekvienos transporto priemonės. Pasak generalinio direktoriaus Andy Chalofsky, tai yra „naujos kartos automobilių serviso stotis“, sukurta automatizuoti praktines užduotis, kurioms tradiciškai reikalingi kvalifikuoti mechanikai.
Chalofsky apibūdina „SmartBay“ kaip patentuotą technologiją, kuri gali keisti padangas nenuimdama rato nuo automobilio. Bendrovės paskelbtame demonstraciniame vaizdo įraše matyti, kaip robotas pakelia automobilį kaip tradicinis keltuvas, tačiau, užuot atsukęs ratlankio veržles ir nuėmęs ratą, jis nuima padangą nuo ratlankio, o ratas lieka ant automobilio.
Įmontavus naują padangą, „SmartBay“ atlieka ratų balansavimą naudodamas bendrovės patentuotą „Real Force Balance“ technologiją, kuri, pasak Chalofsky, gali subalansuoti „visą rato galą, įskaitant visas besisukančias ratlankio dalis“. Jis taip pat teigė, kad ši technologija siūlo „išsamiausią ir tiksliausią balansavimą, kokį šiandien galima rasti rinkoje“.
„SmartBay“ siekia automatizuoti varginantį padangų keitimo ir ratų balansavimo darbą, taip sumažindama priklausomybę nuo serviso darbuotojų. Įmonė teigia, kad vienas technikas gali vienu metu aptarnauti iki trijų darbo vietų, taip sutrumpindamas aptarnavimo laiką ir sumažindamas darbo sąnaudas.
Pasak Chalofsky, tipinis padangų aptarnavimas, kai jį atlieka žmogus, trunka apie 75 minutes, o „SmartBay“ tai gali padaryti per vos 30 minučių, leidžiant vienam technikui per valandą aptarnauti iki 24 padangų, palyginti su vos keturiomis padangomis per valandą ir 15 minučių, kurias aptarnauja mechanikai tradicinėse serviso stotyse.
Įmonė planuoja išnuomoti „SmartBay“ automobilių platintojams, padangų parduotuvėms ir aptarnavimo centrams už 4 900 JAV dolerių per mėnesį, o tai, jos teigimu, yra ekonomiškiau nei samdyti kvalifikuotus technikus.
montuoja tai montuoja, o kaip del ratu balansavimo? balansuos irgi nenueme? 😀
Video trumpas, ten parodo kaip balansuoja ant masinos. Man idomu kas bus kai nemoksa koks uzvarys ant sito stendo keturiais ratais varoma ir kaip tada balansuos
Na taip kaltas, nedaziurejau. Idomus balansavimas, kazin jei padanga su nekokia geometrija pasitaikys, kaip tada balansavimas vyks.
Javainiai ziuriu labai letai keicia padangas. Man biologiniai rabatiagos pakeicia Per 35 min. su visais balansavimais Lietuvoj.