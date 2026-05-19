„Sony“ nebeperleis „PlayStation“ žaidimų PC platformai
Pranešama, kad „Sony“ vėl keičia savo „PlayStation“ žaidimų išleidimo strategiją. Remiantis „Bloomberg“, bendrovė nebeplanuoja išleisti kai kurių pagrindinių „PlayStation 5“ vieno žaidėjo žaidimų kompiuteriams.
Straipsnyje teigiama, kad viduje sukurti žaidimai, tokie kaip „Ghost of Yotei“ ir „Saros“, dabar turėtų likti išskirtiniai „PlayStation“ platformai. „Bloomberg“ rašo, kad „Sony“ „nebeplanuoja išleisti savo didžiųjų „PlayStation“ žaidimų kompiuteriams“.
Tai reikštų pokytį, palyginti su neseniai „Sony“ vykdyta PC strategija. Nuo 2020 m. bendrovė „Steam“ ir „Epic Games Store“ išleido keletą anksčiau tik „PlayStation“ skirtų žaidimų. Tarp jų buvo „God of War“, „Horizon“, „The Last of Us“, „Ghost of Tsushima Director’s Cut“ ir „Marvel’s Spider-Man“.
„Bloomberg“ praneša, kad internetiniai ir daugelio žaidėjų žaidimai vis dar bus išleidžiami daugiau platformų. Kaip pavyzdžiai pateikiami „Marathon“ ir „Marvel Tokon“. Tačiau, kaip pranešama, kai kurie vieno žaidėjo žaidimai yra atšaukiami iš PC išleidimo planų.
Ataskaitoje taip pat teigiama, kad šiais metais PC vis dar planuojami du išorės kūrėjų sukurti ir „PlayStation“ išleisti žaidimai. Tai yra „Death Stranding 2“ ir „Kena: Scars of Kosmora“. Pasak „Bloomberg“, „PlayStation“ atstovas atsisakė komentuoti.
„Sony“ PC strategija nesilaikė vieno fiksuoto grafiko. Kai kurie žaidimai pasirodė praėjus keleriems metams po jų išleidimo konsolėms, o kiti buvo paskelbti per trumpesnį laikotarpį. Bendrovė taip pat susidūrė su kritika dėl „PlayStation Network“ paskyros reikalavimų kai kuriems PC leidimams.
Naujausi komentarai