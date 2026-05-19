„CrystalDiskInfo 9.9.0“ gali aptikti netikrus „Samsung“ SSD
Išleista „CrystalDiskInfo 9.9.0“ versija, kurioje įdiegtas nedidelis, bet naudingas patobulinimas SSD pirkėjams. Pasak „CrystalDiskInfo“ ir „CrystalDiskMark“ kūrėjo hiyohiyo, naujausioje versijoje dabar galima matyti žymą „FAKE“ prie suklastotų (netikrų) „Samsung“ SSD diskų.
Tai įvyko po kelių pranešimų apie suklastotus „Samsung 990 PRO“ diskus, kurie atrodė daug panašesni į tikrus modelius nei ankstesni klonai. Kaip pranešta, suklastotas „990 PRO“ pasiekė 7,2 GB/s nuoseklųjį skaitymo greitį, tačiau vis tiek neišlaikė realių bandymų. Kitas atvejis buvo susijęs su suklastotu „Samsung“ SSD, kurio greitis buvo apribotas iki maždaug 20 MB/s, o „Samsung Magician“ patvirtino, kad diskas buvo suklastotas.
„CrystalDiskInfo 9.9.0“ taip pat prideda „JMicron JMS59x“ palaikymą ir ištaiso problemą, kai „JMS586 New“ neveikė tinkamai. Atnaujinimas taip pat pagerina DLL įkėlimo proceso saugumą. Tai yra techninės priežiūros pakeitimas, o ne nauja naudotojams skirta funkcija.
„Samsung“ anksčiau patarė naudotojams patikrinti diskus naudojant „Samsung Magician“ ir pirkti iš įgaliotų pardavėjų. Nauja „CrystalDiskInfo“ etiketė nepakeičia šio proceso, tačiau ji turėtų padėti lengviau atpažinti kai kuriuos padirbtus „Samsung“ SSD diskus.
