„Samsung“ išvengė blogiausios scenarijaus, teismas neleido darbuotojams streikuojant kenkti lustų gamybai
Korėjos teismas ką tik suteikė „Samsung Electronics“ laiko atsikvėpti, artėjant streiko grėsmei, kuri galėtų dar labiau paaštrinti atminties lustų krizę. Šis sprendimas priimtas tuo metu, kai bendrovei gresia galbūt didžiausias streikas jos istorijoje, kuriame dalyvautų daugiau nei 45 000 darbuotojų ir dėl kurio ginčijamų premijų sumos siekia milijardus dolerių.
Suvono apygardos teismas iš dalies patenkino „Samsung Electronics“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones prieš profesinių sąjungų planuojamus darbo veiksmus. Sprendime teigiama, kad joks streikas neturi sutrikdyti gamybos, sugadinti žaliavų ar paruoštų produktų, taip pat neturi trukdyti saugą užtikrinančioms operacijoms. Darbuotojams taip pat draudžiama blokuoti įėjimą į įmonės teritoriją ar užimti patalpas.
Šis sprendimas yra didelis smūgis profesinėms sąjungoms prieš 18 dienų streiką, kuris turėtų prasidėti gegužės 21 d. Šis žingsnis žengiamas tuo metu, kai dirbtinio intelekto bumas toliau skatina milžinišką atminties lustų trūkumą, kuris padidino „Samsung“ ir jos konkurentų pelną.
Teismas streiko visiškai neuždraudė, nors kai kuriuose pranešimuose taip ir teigiama. Profesinės sąjungos vis dar gali streikuoti, tačiau sprendimas gerokai apsunkina joms galimybę pakenkti „Samsung“ lustų gamybai. Pažeidimai dviem pagrindinėms profesinėms sąjungoms gali kainuoti 72 000 JAV dolerių per dieną, o profesinių sąjungų lyderiams gresia 10 mln. vonų (6 683 JAV dolerių) baudos kasdien.
Profesinės sąjungos reikalauja, kad „Samsung“ 15 % savo puslaidininkių veiklos pelno skirtų premijoms už darbo rezultatus ir panaikintų dabartinį 50 % premijų už darbo rezultatus limitą. Priklausomai nuo pelno, tai galėtų sukurti dešimčių milijardų dolerių vertės premijų fondą, o kai kurie skaičiavimai šią sumą vertina net 30 mlrd. dolerių.
Naujausi komentarai