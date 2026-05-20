OLED monitorių tiekimas 2026 m I ketvirtyje augo net 78 %
Remiantis naujausiais pasaulinės rinkos tyrimų bendrovės „TrendForce“ duomenimis, 2026 m. I ketvirtį OLED monitorių rinka patyrė sezoninį nuosmukį. Be to, intensyvios reklaminės kampanijos 2025 m. IV ketvirtį jau buvo iš anksto paskatinusios paklausą. Dėl to 2026 m. I ketvirtį pasauliniai OLED monitorių pardavimai, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, sumažėjo 11 %. Tačiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, 2026 m. I ketvirtį pardavimai šoktelėjo 78 %. Pagrindinis augimo variklis buvo vis gausesnė QD-OLED ekranų pasiūla, kuri leido naujiems rinkos dalyviams padidinti apimtis ir veiksmingai užpildyti rinkos spragas.
Kalbant apie rinkos dalį, „ASUS“ 2026 m. I ketv. tvirtai išlaikė pirmąją vietą reitinguose su 24 % dalimi. Jos lyderystę sustiprino išsami OLED produktų serija. „Samsung“ užėmė antrąją vietą su 16,4 % rinkos dalimi 2026 m. I ketv. Kova dėl trečiosios ir ketvirtosios vietų buvo itin įtempta. Galiausiai MSI vos aplenkė „AOC/Philips“ ir užėmė trečiąją vietą su 12,2 % rinkos dalimi, palyginti su „AOC/Philips“ 12,1 %. Intensyvėjant šių dviejų prekių ženklų konkurencijai, jų produktų strategijos aiškiai skiriasi. MSI pasinaudojo stabiliu 31,5 colių modelių pardavimu, tuo pačiu plėsdama veiklą tiek komerciniame, tiek aukščiausios klasės žaidimų segmentuose. Jos 27 colių UHD komercinis monitorius ir 34 colių žaidimų monitorius su aukštu 360 Hz atnaujinimo dažniu debiutavo pirmąjį ketvirtį, o šis platesnis produktų atnaujinimas padėjo užsitikrinti trečiąją vietą. Priešingai, „AOC/Philips“ sutelkė dėmesį į 27 colių QHD segmentą kaip pagrindinę kovos areną ir naudojo agresyviai kainuojančius pradinio lygio modelius, siekdama padidinti pardavimų apimtis.
LGE užėmė penktąją vietą su 9,1 % rinkos dalimi 2026 m. I ketv. Pirmąjį ketvirtį bendrovė išleido išskirtinį 39 colių WUHD OLED 165 Hz monitorių, ir tikimasi, kad šis produktas žymiai prisidės prie pardavimų antrąjį ketvirtį.
