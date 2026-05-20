„ARCTIC“ pristato „TP-4“ termo juostelę
„ARCTIC“ pristato „TP-4“ – aukštos kokybės termo juostelę, sukurtą siekiant užtikrinti efektyvų šilumos perdavimą ir patikimą komponentų apsaugą. Optimizuota medžiagos sudėtis sumažina šiluminę varžą, todėl šilumos išsklaidymas yra geresnis nei ankstesnių kartų gaminiuose. Optimizuota universaliam integravimui į įrangą. „TP-4“, sukurta plačiam įrangos spektrui, derina didelį suspaudžiamumą su aukštu šilumos laidumu. Tai leidžia jai prisitaikyti prie nelygių paviršių, išlaikant pastovų našumą. Ji tinka naudoti su RAM, lustų rinkiniais, integriniais grandynais, vaizdo plokštės (ant atminties), nešiojamieji kompiuteriai ir žaidimų konsolės.
Pagrindiniai techniniai privalumai:
- Sumažintas šiluminis pasipriešinimas: pagerintas šilumos perdavimo efektyvumas, palyginti su „TP-3“.
- Medžiagos prisitaikymas: prisitaiko prie komponentų aukščio skirtumų nepakenkiant našumui.
- Lanksčios storio galimybės: siūlomas 0,5 mm, 1,0 mm ir 1,5 mm storio; galima sluoksniuoti iki 2,0 mm.
- Nelaidus elektrai ir saugus: elektrai nelaidus ir nelipnus, todėl jį saugu tvarkyti ir montuoti.
- Pritaikymas pagal užsakymą: lengvai supjaustomas į reikiamus matmenis tiksliam naudojimui.
