AMD planuoja išleisti „Ryzen 7 7700X3D“ procesorių
AMD galbūt ruošia dar vieną „Ryzen“ procesorių su „3D V-Cache“ technologija, skirtą AM5 platformai. Techninės įrangos naujienų skleidėjas chi11eddog pasidalijo „Ryzen 7 7700X3D“ procesoriaus specifikacijomis. Remiantis nutekėjusia informacija, procesorius turės 8 branduolius ir 16 gijų. Jis nurodytas su 120 W TDP ir 96 MB L3 atminties. Teigiama, kad bazinis dažnis bus 4,0 GHz, o boost dažnis sieks tik 4,5 GHz.
AMD pastoviai plečia „X3D“ seriją AM5 platformoje. Bendrovė neseniai pristatė „Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition“ su 16 branduolių, 32 gijomis, 200 W TDP ir 208 MB bendros spartinančiosios atminties. „Ryzen 7 7700X3D“ būtų kitokio tipo modelis. Remiantis nutekėjusiais dažniais, tai būtų lėtesnė 7800X3D versija. Atrodo, kad tai bus žemesnės klasės arba tam tikrai regionui skirtas „X3D“ modelis, galbūt skirtas OEM gamintojams arba tam tikriems mažmenininkams. Atsižvelgiant į tai, kad 7800X3D šiuo metu kainuoja apie 330–360 JAV dolerių, naujojo 7700X3D kaina turėtų būti maždaug 300 JAV dolerių.
