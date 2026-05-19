Novatoriškos konstrukcijos monitorius, sudarantis sąlygas naujiems darbo procesams bei verslo galimybėms
Pristatome pirmąjį mūsų dviejų ekranų monitorių
Amsterdamas – 2026 m. gegužės 19 d. Pristatomas „Philips“ dvipusis verslo monitorius 24B2D5300 – tai pirmasis toks monitorius su „dvigubo ekrano“ konstrukcija. Turėdamas po ekraną abiejose pusėse, šis monitorius atveria naujas galimybes verslo procesams, klientams skirtoms programoms ir bendradarbiavimui.
Šis monitorius abiejose pusėse turi po 23,8 colių IPS ekraną, pasiekiantį „Full HD“ raišką ir 120 Hz atnaujinimo dažnį. Jis taip pat turi USB-C jungtį, leidžiančią lengvai prijungti prie šiuolaikinių kompiuterių. Nors šis monitorius pasižymi gausiu funkcijų rinkiniu, jo tikrasis išskirtinumas glūdi unikaliame dvipusiame sprendime ir specialiai pritaikytoje konstrukcijoje, užtikrinančioje galimybę maksimaliai išnaudoti dviejų ekranų teikiamus privalumus.
„Du ekranai ir erdvę taupanti „Philips B2D5000“ monitorių serijos konstrukcija leidžia optimaliai išnaudoti darbo erdvę ir palengvina profesionalų darbą.“
– „Reddot 2025“ vertinimo komisijos pareiškimas apie apdovanotą produkto dizainą.
Šiuolaikinis klientų aptarnavimas su „SmartView“ ir „DualView“
„Philips“ dvipusis verslo monitorius atveria naujas galimybes įmonėms, turinčios klientų registratūras. „SmartView“ ir „DualView“ technologijos suteikia novatorišką būdą valdyti tai, kas rodomas kiekvienoje monitoriaus pusėje. „SmartView“ leidžia vieno įrenginio įvesties turinį padalyti į dvi virtualias dalis, o „DualView“ leidžia galiniam ekranui atspindėti arba išplėsti pagrindinį ekraną. Tai leidžia pritaikyti patirtį tiek klientams, tiek ir lankytojams.
Verslo srityje naudotojai gali nustatyti, kad programos ir konfidenciali informacija būtų rodomos tik vienoje monitoriaus pusėje, o klientams skirtas ekranas pateiktų aktualų turinį – pirkimo duomenis, interaktyvias programas ar asmeninę informaciją. Toks atskyrimas leidžia įmonėms užtikrinti patrauklią klientų patirtį, nemažinant darbo efektyvumo ir nekeliant grėsmės privatumui.
Dvipusis 24B2D5300 monitorius puikiai tinka įvairioms profesinėms aplinkoms, įskaitant biurų registratūras, bankus, sveikatos priežiūros įstaigas, aptarnavimo skyrius ir daugelį kitų situacijų, susijusių su bendravimu su klientais. Jis užtikrina sklandų registracijos procesą, bendravimą su klientais realiuoju laiku ir saugų konfidencialių duomenų tvarkymą, nes organizacijos visą laiką gali pilnai kontroliuoti, kas ką mato.
Sukurtas šiuolaikinei darbo aplinkai
24B2D5300 taip pat skatina bendradarbiavimą šiuolaikinėse darbo vietose. Du specialistai gali dirbti kartu prie vieno monitoriaus. Jie gali savarankiškai atlikti tą pačią užduotį arba vienas gali pristatyti medžiagą kitam. Pagrindas leidžia pasukti monitorių 180 laipsnių kampu ir lengvai dalytis ekranais.
Atsižvelgiant į šiuolaikinius standartus, šis „Philips“ monitorius turi HDMI ir USB-C jungtis – po vieną jungčių rinkinį kiekvienam ekranui. USB-C jungtys užtikrina sklandų įrenginių prijungimą, greitą duomenų perdavimą ir iki 65 W galios tiekimą. Šie ekranai taip pat turi „Flicker-free“ ir „SoftBlue“ technologijas, „Low Blue Light“ režimą ir yra sertifikuoti pagal „TÜV eyesafe® CERTIFIED 2.0“. Kartu su aukštu 120 Hz atnaujinimo dažniu, dvipusis 24B2D5300 yra ne tik lengvai naudojamas, bet ir malonus bei patogus akims.
Du naudotojai, vienas įrenginys – erdvę taupantis sprendimas
„Philips 24B2D5300“ turi du ekranus – po vieną kiekvienoje monitoriaus pusėje. Atskiras monitoriaus puses galima prijungti prie atskirų įrenginių per USB-C arba HDMI jungtis, todėl du naudotojai gali dirbti vienu metu naudodami skirtingus įvesties šaltinius. Tuose ekranuose galima naudoti ir „MultiView“ – „Philips“ ekrano padalijimo technologiją („vaizdas vaizde“ ir „vaizdas šalia vaizdo“). Jie tiesiog gali veikti nepriklausomai vienas nuo kito. Kompaktiškas dizainas daro šį monitorių idealiu sprendimu darbo vietoms, kuriose trūksta erdvės. Ne tik verslo aplinkoje, bet ir tokiose įstaigose kaip bibliotekos, universitetai ir mokyklos. Dviejų ekranų konstrukcija padeda sumažinti papildomų ekranų poreikį bendrai naudojamose aplinkose.
Kaina ir prieinamumas
„Philips“ dvipusis verslo monitorius – tai novatoriškas sprendimas įvairių sričių įmonėms, leidžiantis naudotojams patirti naują verslo patogumo lygį.
„Philips 24B2D5300“ galima įsigyti nuo birželio, gamintojo rekomenduojama kaina – 394 EUR.
