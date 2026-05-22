„NVIDIA“ finansinėje ataskaitoje nebeliko žaidimų padalinio, vietoj to atsirado „Edge Computing“
„NVIDIA“ nebepristato žaidimų sektoriaus kaip atskiro pajamų šaltinio, nes asmeninių kompiuterių ir žaidimų konsolių segmentas perkeliamas į „Edge Computing“ kategoriją Bendrovė dabar naudoja dvi rinkos platformas: „Data Center“ ir „Edge Computing“. „NVIDIA“ teigia, kad šis pokytis „geriau atspindi dabartinius ir būsimus augimo veiksnius“. Antroji kategorija dabar apima aparatinę įrangą, kuri paprastai siejama su „GeForce“ ir žaidimų sistemomis.
„Edge Computing“ akcentuoja duomenų apdorojimo įrenginius, skirtus agentiniam ir fiziniam dirbtiniam intelektui, įskaitant kompiuterius, žaidimų konsoles, darbo vietas, AI-RAN bazines stotis, robotiką ir automobilių pramonę.
— „NVIDIA“
Tai reiškia, kad „NVIDIA“ nebeteikia aiškių žaidimų pajamų skaičių taip, kaip tai darydavo anksčiau. Paskutinis atskiras žaidimų skaičius buvo pateiktas praėjusį ketvirtį. 2026 finansinių metų 4 ketvirtį „NVIDIA“ pranešė apie 3,7 mlrd. JAV dolerių žaidimų pajamas, kurios, palyginti su praėjusiais metais, išaugo 47 %, o palyginti su praėjusiu ketvirčiu – sumažėjo 13 %. Metinės žaidimų pajamos siekė 16,0 mlrd. JAV dolerių.
Verta paminėti, kad „NVIDIA“ jau anksčiau patyrė spaudimą dėl to, kas buvo įtraukta į žaidimų pajamas. 2022 m. SEC apkaltino „NVIDIA“ dėl netinkamo informacijos atskleidimo, susijusio su kriptovaliutų kasybos paklausa. Reguliavimo institucija teigė, kad „NVIDIA“ neatskleidė, jog kriptovaliutų kasyba buvo „svarbus elementas“ pajamų augimo iš žaidimams suprojektuotų ir parduodamų GPU.
Tai nereiškia, kad „NVIDIA“ vėl slepia žaidimų pajamas. Bendrovė dabar kompiuterius ir žaidimų konsoles grupuoja su keliais pažangiosios dirbtinio intelekto (AI) rinkos segmentais, o tai atitinka dabartinę „NVIDIA“ strategiją, kurioje pirmenybė teikiama dirbtiniam intelektui. Tai taip pat reiškia, kad „NVIDIA“ dirbtinis intelektas dabar yra prioritetas ir apima keletą kategorijų.
