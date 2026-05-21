Dar vienas rekordinis ketvirtis iš „NVIDIA“.
„NVIDIA“ paskelbė 2027 m. fiskalinių metų pirmo ketvirčio finansinius rezultatus, pagal bendrovės metodiką šis ketvirtis baigėsi 2026 m. balandžio 26 d.
Panašu, kad AI lustų paklausa tikrai nemažėja, nes „NVIDIA“ pajamos per tris mėnesius pasiekė 81,6 mlrd. JAV dolerių, ši suma yra net 85 % didesnė nei prieš metus. Tai yra sunkiai suvokiamas augimas, bet jis vyksta. „NVIDIA“ auginant pajamas auga pelningumas, jis pakilo 14,4 taškų. Nenuostabu, kad pelnas irgi naujose aukštumose. Per tris mėnesius pelnas pasiekė 58,3 mlrd. JAV dolerių, tai yra net 211 % augimas lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.
„NVIDIA“ prognozuoja, kad sekančiame ketvirtyje pajamos pasieks 91 mlrd. JAV dolerių. Visą bendrovės finansinę ataskaitą galite rasti čia.
