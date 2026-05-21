„Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition” pastebėtas Indijoje, kainuoja 310 USD
Indijos parduotuvėje pasirodė AMD procesorius „Ryzen 7 5800X3D 0th Anniversary Edition“. Šį pasiūlymą paskelbė „99 Deals“ – šiuo metu procesorius parduodamas kaip visiškai naujas, originalioje pakuotėje esantis produktas. Parduotuvė nurodo, kad procesoriaus kaina yra 30 000 rupijų, o tai sudaro apie 310 JAV dolerių be mokesčių ir regioninių kainų koregavimų. Puslapyje taip pat nurodoma, kad indeksavimo metu sandėlyje buvo tik du vienetai.
Atrodo, kad tai yra ta pati jubiliejinė versija, kuri pirmą kartą pasirodė praėjusį mėnesį nutekėjusioje AMD medžiagoje. Šis modelis turės tokias pačias specifikacijas kaip ir originalus „Ryzen 7 5800X3D“. Tai reiškia 8 branduolius, 16 gijų, 3,4 GHz bazinį dažnį, iki 4,5 GHz boost dažnį, 96 MB L3 atminties ir 105 W TDP.
AMD oficialiai iki šiol nepaskelbė „Ryzen 7 5800X3D 0th Anniversary Edition“ kainos ar prieinamumo regionuose, tad vis dar neaišku aš šį procesorių bus galima įsigyti Lietuvoje.
