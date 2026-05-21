AMD patvirtino, kad „Ryzen AI MAX 400“ („Gorgon Halo“) serija palaikys iki 192 GB atminties
AMD patvirtino, kad jos „Ryzen AI MAX 400“ serija, kurios kodinis pavadinimas „Gorgon Halo“, palaikys iki 192 GB atminties. Remiantis pačios AMD pristatymo skaidrėmis, ta pati platforma taip pat leis iki 160 GB atminties skirti vaizdo plokštės atminties (VRAM) reikmėms.
Šis patvirtinimas buvo pateiktas kartu su AMD „Ryzen AI Halo“ darbo stoties pristatymu. Ši sistema naudoja dabartinį „Ryzen AI Max+ 395“, taip pat žinomą kaip „Strix Halo“, su 128 GB LPDDR5x-8000 atminties.
Naujajame „Ryzen AI Max 400“ skaidrių rinkinyje nurodyta iki 16 „Zen 5“ procesoriaus branduolių ir 32 gijų, iki 5,2 GHz boost dažnis, iki 40 „RDNA 3.5“ GPU skaičiavimo vienetų ir iki 3,0 GHz GPU dažnis. AMD taip pat nurodo iki 55 TOPS iš „XDNA 2“ NPU, palyginti su 50 TOPS dabartinėse „Ryzen AI Max+ 395“ sistemose. AMD taip pat atnaujins grafiką (kaip rodo modelių pavadinimai), o dažniai, atrodo, bus padidinti iki 100 MHz.
