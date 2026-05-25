Ar tai prives prie atminties pigimo? Kinijos gamintojo atmintį pradės siūlyti „Corsair“
Kinijos puslaidininkių gamintojai pradėjo užplūsti rinką vietoje pagamintais DRAM ir NAND lustais – analitikai mano, kad tai gali sumažinti atminties ir duomenų kaupiklių kainas, suteikdama vartotojams labai reikalingą palengvėjimą. Pranešimai rodo, kad keli pasauliniai kompiuterių komponentų gamintojai jau pradėjo naudoti šiuos lustus būsimuose produktuose.
Remiantis informatoriaus @wxnod X paskelbtais ekrano vaizdais, „Corsair“ į savo naujus atminties modulius integravo Kinijos DRAM gamintojo „ChangXin Memory Technologies“ (CXMT) pagamintus atminties lustus. Nors „Corsair“ paprastai perka atminties lustus iš „Micron Technology“, pranešama, kad padidėjusios rinkos kainos paskatino įmonę ieškoti ekonomiškesnių alternatyvų.
Ekrano kopijos, atrodo, atskleidžia detales apie 16 GB „Corsair Vengeance DDR5-6000“ modulį su CXMT atminties lustais. Modulis, kuris yra 32 GB rinkinio dalis, turi serijos numerį CMK5X16G3E60C36A2 ir pasižymi 36-44-44-96 atsako laikų parametrais. Jis veikia esant 1,35 V įtampai ir palaiko tiek „Intel“ XMP, tiek AMD EXPO profilius.
CXMT yra didžiausias Kinijos atminties lustų gamintojas, nors savo DDR5 produktų asortimentą pristatė tik praėjusiais metais. Bendrovė užima apie 7,7 % pasaulinės DRAM rinkos, o tarp jos klientų yra kelios didžiosios Kinijos technologijų įmonės, įskaitant „Alibaba“, „Tencent“ ir „ByteDance“.
Remiantis pranešimais, „ChangXin Memory Technologies“ didina gamybos pajėgumus, siekdama konkuruoti su pasauliniais lyderiais „Samsung“, „SK Hynix“ ir „Micron“. Įmonė siūlo 64 Gb ir 16 Gb konfigūracijų DRAM lustus, kurių greitis siekia iki DDR5-8000 M. Kiti Kinijos atminties gamintojai, tokie kaip „YMTC“ ir „Jiahe Jinwei“, taip pat plečia pajėgumus, kad galėtų gaminti DDR5 RDIMM atminties modulius duomenų centrams ir serveriams.
Atminties kainoms pasiekus rekordines aukštumas, „CXMT“ pirmojo ketvirčio pajamos išaugo iki 50,8 mlrd. juanių (7,4 mlrd. JAV dolerių), tai yra 719 % daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Bendrovė taip pat pranešė apie 33,0 mlrd. juanių (4,41 mlrd. JAV dolerių) grynąjį pelną, palyginti su 2,83 mlrd. juanių (384 mln. JAV dolerių) nuostoliu tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Kinijos įmonėms toliau plečiant DRAM ir NAND gamybą, kai kurie pramonės stebėtojai įspėja, kad dirbtinio intelekto (AI) skatinamas atminties bumas gali atslūgti anksčiau nei tikėtasi. Pasak „Samsung Electronics“ vykdomojo patarėjo Kyung Kye-hyun, atminties superciklas gali prarasti pagreitį iki 2028 m., o kainos gali nukristi iki bumo pradžios lygio, jei gamintojai pakankamai greitai išplės gamybą.
Nu ok, reiks Corsair apeiti