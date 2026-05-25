Kanada apmokestins srautinio transliavimo paslaugas, nori pinigų vietiniam turiniui
Prieš trejus metus Kanados valdžios institucijos priėmė „Internetinio transliavimo įstatymą“ (OSA), kuriuo didžiosioms transliavimo platformoms buvo nustatyti nauji finansavimo įsipareigojimai. Šiuo metu OSA yra visiškai įgyvendinamas, o finansiniai įsipareigojimai, kaip pranešama, yra net didesni nei iš pradžių tikėtasi. Šie pokyčiai sulaukė plačios kritikos, ypač iš JAV korporacijų ir kino pramonės atstovų.
Kanados radijo, televizijos ir telekomunikacijų komisija (CRTC) neseniai pristatė reikšmingą „Internetinės transliacijos įstatymo“ atnaujinimą. 2023 m. priimtas įstatymas reikalauja, kad didžiosios transliacijų platformos, tokios kaip „Netflix“, prisidėtų prie Kanados turinio finansavimo. CRTC dabar teigia, kad šie finansiniai įsipareigojimai bus dar labiau išplėsti įmonėms, gaunančioms dideles pajamas iš Kanados abonentų.
2024 m. reguliavimo institucija pareiškė, kad transliacijų paslaugų teikėjai, Kanadoje per metus uždirbantys daugiau nei 25 mln. dolerių, turės skirti 5 % savo pajamų Kanadoje vietiniam turiniui remti. Pagal naujausią pranešimą CRTC didina bendrą įmoką iki 15 %. Ši nauja sistema apima anksčiau nustatytą 5 % reikalavimą, o didžioji dalis lėšų bus skirta Kanados kūriniams. Be to, 30 % skiriamų lėšų bus rezervuota prancūzų kalbos turiniui.
Šis sprendimas priimtas po CRTC konsultacijų dėl to, kaip įgyvendinti srautinio transliavimo įstatymą. Transliavimo grupės, per metus uždirbančios daugiau nei 100 mln. dolerių, turės papildomų įsipareigojimų, įskaitant reikalavimą 30 % tam tikrų išlaidų skirti partnerystei su Kanados gamybos kompanijomis. Mažiausiai 15 % šių lėšų taip pat turi būti skirta Kanados žurnalistiniam turiniui remti.
Pasak CRTC atstovų, tikimasi, kad visiškai įgyvendinus OSA bus gauta apie 2 mlrd. dolerių papildomų lėšų Kanados ir vietinių gyventojų turiniui, įskaitant prancūzų kalba kuriamus kūrinius. Komisija taip pat rengia naują atradimo sistemą, skirtą padidinti Kanados programų matomumą vietos žiūrovams.
Pradinėms „Internetinės transliacijos akto“ taisyklėms priešinosi JAV technologijų įmonės, užsiimančios transliacijomis ir filmų platinimu. „Apple“, „Amazon“, „Spotify“ ir Kanados kino asociacijos filialas užginčijo šią sistemą Kanados federaliniame teisme, siekdami užblokuoti arba atidėti mokesčio įvedimą. Tikimasi, kad jie toliau sieks teisinių priemonių, reaguodami į naujausius CRTC sprendimus.
