„Forza Horizon 6“ pardavimai artėja prie 5 mln. vienetų
Gegužės 19 d. žaidimas „Forza Horizon 6“ buvo išleistas kompiuteriams ir „Xbox“ konsolėms, sulaukęs įspūdingo žaidėjų skaičiaus „Steam“ platformoje, ir iš esmės išlaikė šį vienu metu žaidžiančių žaidėjų skaičių, per pirmąją savaitę po išleidimo kasdien pasiekdamas apie 280 000 žaidėjų piko metu. Todėl nenuostabu, kad pardavimo rodikliai taip pat yra geri, bent jau pagal „Alinea Analytics“ skaičiavimus. Analitikos įmonė neseniai paskelbtoje ataskaitoje apskaičiavo, kad „Forza Horizon 6“ parduota 4,9 mln. vienetų, o pajamos siekė net 325 mln. dolerių.
Pasak „Alinea“, 1,7 mln. žaidėjų įsigijo 120 JAV dolerių kainuojančią „Advanced Access“ versiją, tačiau dar įdomiau tai, kad 42 % parduotų kopijų įsigijo „Xbox“ žaidėjai – nors į šį skaičių įeina ir PC, konsolės bei debesies žaidėjai. Be didelių pardavimo skaičių, per žaidimo išleidimo savaitę „Forza Horizon 6“ žaidė daugiau nei 3 mln. „Game Pass“ žaidėjų. Pajamos tarp „Steam“ ir „Xbox“ pasiskirstė beveik po lygiai: manoma, kad pirmoji sudarė 49 % žaidimo pajamų, o „Xbox“ – 51 %.
Ankstesni gandai rodė, kad „Xbox Gaming“ gali siekti įsitvirtinti Kinijoje, tačiau „Forza Horizon 6“ pardavimų rezultatai Kinijoje patvirtina, kad ji jau turi tvirtą poziciją šioje šalyje, kuri sudarė 13 % „Horizon 6“ „Steam“ žaidėjų.
