„Radeon RX 9070 GRE“ artimiausiu metu gali būti išleidžiama globaliai
AMD „Radeon RX 9070 GRE“ gali nebebūti skirta tik Kinijos ir kaimyninių rinkų vartotojams. Pasirodė „Sapphire RX 9070 GRE“ mažmeninės prekybos pakuotės nuotrauka, kuri, atrodo, yra skirta pasaulinei rinkai.
Ant pakuotės naudojamas „Sapphire PULSE“ serijos pavadinimas anglų kalba ir „AMD Radeon RX 9070 GRE“ pavadinimas. Joje nenaudojamas kinų kalba parašytas produkto pavadinimas, matomas „Sapphire“ regioniniuose puslapiuose.
„Radeon RX 9070 GRE“ jau pasirodė JAV mažmeninės prekybos platformose, nors ir ne per standartinį gamintojo kanalą. „Newegg“ siūlo „Sapphire PULSE“ ir „PURE RX 9070 GRE“ plokštes, tačiau abi atrodo esąs Kinijoje įsikūrusio trečiojo asmens pardavėjo skelbimai, o ne oficialaus JAV platintojo. Taip pat pasirodė pirmieji pėdsakai apie ruošiamas sistemas su „Radeon RX 9070 GRE“ vaizdo plokštėmis. Viename „Walmart“ skelbime apie „MOGPC“ stalinį kompiuterį specifikacijose jau minima „Radeon RX 9070 GRE 12GB“ vaizdo plokštė.
„RX 9070 GRE“ naudoja „Navi 48“ GPU su 3072 stream procesoriais ir 12 GB GDDR6 (18 Gbps) atminties 192 bitų magistralėje. „Sapphire“ kiniška „PULSE“ versija, žymima numeriu 11354-05-78, turi iki 2790 MHz boost ir 2220 MHz žaidimų dažnius ir 220 W plokštės galios reitingą.
AMD iš pradžių „Radeon RX 9070 GRE“ pristatė kaip modelį, skirtą Kinijos rinkai. Įmonė jau anksčiau yra išleidusi „GRE“ modelius išskirtinai Kinijos rinkai, o vėliau juos pateikusi ir pasaulinei rinkai.
