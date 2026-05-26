„Copilot“ į „Windows 11“ grįžta kaip šoninė juosta
„Microsoft“ vis dar eksperimentuoja, kaip integruoti savo dirbtinio intelekto sistemą „Copilot“ į „Windows 11“ operacinę sistemą, ir atrodo, kad bendrovė yra pasiryžusi padaryti šį AI pagalbininką pagrindine darbalaukio funkcija. Remiantis palaipsniui diegiamu pakeitimu, „Copilot“ dabar rodomas kaip šoninės juostos programa, grįžtant prie pirminės formos, kurią „Microsoft“ reklamavo dar 2024 m. Pagal numatytuosius nustatymus pirmoji „Copilot“ versija buvo atskira programa. Tačiau „Microsoft“ atnaujino programą, įtraukdama galimybę pritvirtinti „Copilot“ kaip šoninę juostą, kuri nustumia visas kitas programas į šoną. Šis pakeitimas skirtas padidinti produkto matomumą ir paskatinti naudotojus atrasti visus programos teikiamus produktyvumo privalumus. Naują „Copilot“ AI šoninę juostą galima pritvirtinti kairėje arba dešinėje pusėje, priklausomai nuo naudotojo pageidavimų. Reaguodama į tai, „Windows 11“ naudotojo sąsaja automatiškai keičia dydį ir perkelia darbalaukio programas, kad tilptų šoninė juosta.
Tiems, kurie prisimena, kai „Copilot“ buvo išleistas 2024 m., jo pradinis dizainas buvo šoninės juostos programa, kuri vėliau buvo pakeista į atskirą darbalaukio dizainą. Po kelių versijų dabar grįžtame prie pradinio dizaino, kuris yra labiau integruotas su „Windows 11“ darbalaukio kontekstiniais meniu, programomis, piktogramomis ir kitais naudotojo sąsajos elementais. Naują dizainą galite pamatyti žemiau.
Laimei, „Microsoft“ dabar taip pat siūlo du skirtingus būdus, kaip pašalinti „Copilot“ programą. Vienas būdas susijęs su registro redagavimu, o kitas – su grupės politikos nustatymu, kuris padės sistemos administratoriams pašalinti „Copilot“ iš visų įmonės sistemų.
Pirmasis būdas – „Windows“ registro redagavimas. Tam reikia atidaryti registro redaktorių, pereiti į „HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows“, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti „Windows“ raktą, pasirinkti „Naujas“ > „Raktas“ ir naujam raktui suteikti pavadinimą „WindowsAI“. Toliau vartotojai turėtų pereiti į „HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsAI“ kelią, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti dešinėje pusėje, pasirinkti „New“ > „DWORD (32-bit)“, pavadinti jį „RemoveMicrosoftCopilotApp“, tada dukart spustelėti naują įrašą ir nustatyti vertę „1“. Tai turėtų nurodyti „Windows“ pašalinti „Copilot AI“ programą ir jos elementus, kurie turėtų būti matomi po perkrovimo.
Antrasis būdas – per grupės politikos nustatymus. Naudotojai gali pereiti į „Naudotojo konfigūracija“ > „Administraciniai šablonai“ > „Windows komponentai“ > „Windows AI“ ir pašalinti „Microsoft Copilot“ programą. Tai veikia tik tuo atveju, jei naudotojai patys neįdiegė programos.
