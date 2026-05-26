„Zen 7“ išleidimas planuojamas 2028 m., naudos TSMC A14 litografiją
Pranešama, kad AMD pradėjo parengiamuosius darbus, susijusius su tiekimo grandine, skirtais „Zen 7“ – savo būsimai procesorių architektūrai, kuri pakeis „Zen 6“. Remiantis „Commercial Times“, naujos kartos kodinis pavadinimas yra „Grimlock“, ir tikimasi, kad lustams gaminti bus naudojama TSMC A14 technologija.
A14 yra TSMC 1,4 nm klasės technologinis procesas. TSMC teigia, kad šis techprocesas yra parengtas serijinei gamybai 2028 m. Taigi, pranešamas „Zen 7“ grafikas sutaptų su TSMC „Fab 25 P1“ gamykla Taichunge, kurioje bandomoji gamyba turėtų prasidėti 2027 m., o masinė gamyba – 2028 m.
„Commercial Times“ taip pat teigia, kad AMD vertina „Powertech Technology“ FOPLP pakuotę. FOPLP reiškia „fan-out panel-level packaging“ (išsiskleidžiančią plokštės lygio pakuotę). Šis metodas svarstomas, nes AMD rengia didesnius ir sudėtingesnius čipelių paketus būsimiems procesoriams.
Ataskaitoje taip pat minimas naujos kartos „3D V-Cache“. Teigiama, kad „Zen 7“ CCD turės iki 16 branduolių, o „3D V-Cache variantai“, kaip pranešama, galėtų pasiekti iki 224 MB L3 spartinančiosios atminties vienam CCD.
