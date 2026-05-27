„Starbucks“ pasitelkė AI prekių likučių skaičiavimui, užduotis pasirodė per sunki
Brian Niccol tapo „Starbucks“ generaliniu direktoriumi, siekdamas vieno pagrindinio tikslo: didinti įmonės pelną ir skatinti pardavimų augimą. Vadovas bandė pakeisti padėtį įgyvendindamas reikšmingus technologinius atnaujinimus, tačiau dirbtinio intelekto sprendimai iki šiol nesugebėjo parodyti realios naudos efektyvumo ar veiklos standartų atžvilgiu.
Po to, kai devynių mėnesių trukmės bandomasis projektas pasirodė esąs nesėkmingas, „Starbucks“ neseniai nusprendė atsisakyti naujo dirbtinio intelekto įrankio, sukurto siekiant palengvinti atsargų valdymo sunkumus. Kavinių tinklas bandė labiau automatizuoti gėrimų atsargų valdymą savo parduotuvėse, tačiau galiausiai buvo priverstas pripažinti, kad žmogiškieji darbuotojai vis dar geriau tvarkosi su lentynų papildymu.
Remiantis „Reuters“ šaltiniais, „Starbucks“ neseniai išsiuntė vidinį naujienlaiškį, kuriame pranešė, kad jo AI atsargų valdymo įrankis, pavadintas „Automated Counting“ (AC), yra atšaukiamas. Vietoj jo kavinių darbuotojai turės skaičiuoti pieną ir kitus gėrimų „komponentus“ taip pat, kaip skaičiuoja kitų tipų produktus.
„Automated Counting“ programėlę sukūrė Sietle įsikūrusi įmonė „NomadGo“, ir ji buvo bandoma kelerius metus, kol Niccol perėmė „Starbucks“ vairą. Praėjusių metų rugsėjį naujasis vadovas nusprendė „Automated Counting“ įdiegti visose „Starbucks“ kavinėse Šiaurės Amerikoje, paskelbdamas apie greitą diegimą, kad atsargų valdymas taptų spartesnis ir efektyvesnis.
„Automated Counting“ buvo sukurta siekiant automatizuoti sirupo, pieno ir kitų gėrimų produktų skaičiavimą, naudojant planšetinius kompiuterius su kameromis ir LiDAR jutikliais, kad būtų galima nustatyti produktus, kuriuos reikia papildyti. Šaltiniai teigė, kad programa iš esmės „haliucinuodavo“ apie tikrąsias kavinių atsargas, nes nepastebėdavo, pavyzdžiui, pipirmėčių sirupo butelio, skaičiuodama kitus butelius, esančius toje pačioje lentynoje.
„Starbucks“ patvirtino „Reuters“, kad „Automated Counting“ programa nebeveikia, nes bendrovė nusprendė „standartizuoti atsargų skaičiavimą kavinėse, nes ir toliau siekiame nuoseklumo ir vykdymo dideliu mastu“.
Naujausi komentarai