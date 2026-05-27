HP BIOS atnaujinimas per „Windows Update“ gadina nešiojamus kompiuterius
Vienas balandžio mėnesio atvejis susijęs su „ZBook Ultra G1a“ savininku, kuris teigė, kad po programinės įrangos atnaujinimo kompiuteris nebeįsijungia ir visiškai užstringa paleidimo proceso metu. Panašūs skundai pasirodė ir kitur internete, įskaitant „Reddit“, kur aprašomos tokios pačios paleidimo problemos po BIOS atnaujinimų įdiegimo.
Dar didesnį susirūpinimą kelia tai, kaip buvo pateikti atnaujinimai. Šie BIOS pataisymai buvo pažymėti kaip kritiniai ir pateikti per „Windows Update“, leidžiant juos įdiegti automatiškai, todėl daugumai naudotojų buvo mažai galimybių juos atidėti ar praleisti. Nors ši sistema skirta užtikrinti įrenginių saugumą ir atnaujinimus, ji taip pat gali sustiprinti netobulų versijų poveikį.
Problemos, atrodo, susijusios su konkrečiomis programinės įrangos versijomis. „ZBook Ultra G1a“ atveju daugelyje pranešimų minimos versijos 01.04.03 ir 01.04.05. „EliteBook X G1a“ atveju naudotojai nurodė versijas 01.03.11 ir 01.05.00. Kartą įdiegus šiuos atnaujinimus, juos sunku atšaukti – tai dažna problema, susijusi su BIOS lygio pakeitimais.
Skirtingai nuo įprastų programinės įrangos atnaujinimų, programinė įranga veikia žemiau operacinės sistemos, o gedimai šiame lygmenyje gali padaryti kompiuterį praktiškai nenaudojamu. Grįžimas prie ankstesnės versijos ne visada yra paprastas. Kai kuriems naudotojams pavyko atkurti savo sistemas naudodami HP tinklo BIOS versijos sumažinimo funkciją, tačiau tai pavyko tik tada, kai jie naudojo HP USB-C į Ethernet adapterį.
Dabartinė situacija susiklostė tuo metu, kai „Microsoft“ atidžiau nagrinėja per „Windows Update“ platinamų atnaujinimų, ypač tų, kurie yra trečiųjų šalių, patikimumą. Programinės įrangos atnaujinimai vis dažniau platinami per tą patį kanalą, o tai suteikia patogumo, tačiau taip pat padidina riziką, kai kažkas nepavyksta.
HP pripažino problemą, tačiau dar nepateikė išsamių gairių. Kol kas paveiktiems naudotojams nurodoma kreiptis į pagalbos tarnybą.
Naujausi komentarai