„NVIDIA“ valdymo panelė (Control Panel) oficialiai išeina į pensiją
Po 20 metų „NVIDIA“ nutraukia klasikinės „NVIDIA Control Panel“ programos, skirtos „GeForce Game Ready“ ir „Studio“ tvarkyklėms, palaikymą.
Bendrovė teigia, kad visos aktyviai palaikomos „Control Panel“ funkcijos, skirtos „GeForce“ naudotojams, dabar perkeltos į „NVIDIA“ programėlę. Šis pokytis yra ilgos perėjimo proceso, prasidėjusio tada, kai „NVIDIA“ pristatė savo suvienodintą programėlę kaip „GeForce Experience“ pakaitalą ir klasikinės „Control Panel“ dalį, rezultatas.
Esamos „Control Panel“ versijos liks naudotojų sistemose. „NVIDIA“ teigia, kad senoji valdymo panelė išnyks tik po švaraus tvarkyklės įdiegimo. Naudotojai, kuriems ji vis dar reikalinga, gali toliau ją atsisiųsti iš „Microsoft Store“, tačiau „NVIDIA“ nebepridės naujų funkcijų, pataisymų ar kitų pakeitimų.
Po 20 metų ištikimos tarnybos klasikinė „NVIDIA“ valdymo panelė oficialiai pasitraukia iš „Game Ready“ ir „Studio“ tvarkyklių. „NVIDIA RTX PRO“ naudotojams „NVIDIA“ valdymo panelė bus toliau palaikoma, kol perkelsime profesionalias funkcijas į „NVIDIA“ programėlę.
„GeForce“ naudotojams „NVIDIA“ teigia, kad programėlė dabar apima modernias funkcijas, kurios anksčiau buvo prieinamos per valdymo panelę. „NVIDIA“ programėlės skyrius „Grafika > Programos nustatymai“ pakeičia senąjį puslapį „3D nustatymai > Valdyti 3D nustatymus“.
