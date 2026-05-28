„CD Projeck RED“ pranešė apie „Songs of the Past“ papildymą „Witcher 3“ žaidimui
„CD PROJEKT RED“ paskelbė apie „The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past“ – trečiąjį 2015 m. išleisto RPG žaidimo papildymą. Papildymas pasirodys 2027 m. PC, „PlayStation 5“ ir „Xbox Series X|S“ platformose.
Studija teigia, kad „Songs of the Past“ sugrąžins žaidėjus prie Geralto naujų nuotykių. Plėtinys kuriamas bendradarbiaujant su „Fool’s Theory“ – Lenkijos studija, kurioje dirba kūrėjai, dirbę prie „The Witcher 3“. „CD PROJEKT RED“ teigia, kad daugiau informacijos bus paskelbta 2026 m. vasaros pabaigoje.
Kartu su pranešimu paskelbti ir svarbūs asmeninių kompiuterių reikalavimų atnaujinimai. Nuo kito atnaujinimo „The Witcher 3“ reikės „Windows 11“, SSD ir „DirectX 12“. „CD PROJEKT RED“ teigia, kad tas pats „Windows 11“ reikalavimas bus taikomas ir „Cyberpunk 2077“, kai „Microsoft“ 2025 m. spalio 14 d. nutrauks „Windows 10“ palaikymą.
Nauji minimalūs reikalavimai yra tokie:
- Procesorius: AMD „Ryzen 5 2600“ arba „Intel Core i5-8400“
- Vaizdo plokštė: „NVIDIA GeForce GTX 1660“ arba AMD „Radeon RX 5500 XT“ 8GB
- VRAM: 6GB
- RAM: 12GB
- Saugykla: 70GB SSD
- OS: 64-bit „Windows 11“
- API: DirectX 12
Tai reiškia, kad „CD PROJEKT RED“ atsisako palaikyti senesnius procesorius, senesnes vaizdo plokštes, „Windows 10“, mechaninius kietuosius diskus ir „DirectX 11“. Kompanija teigia, kad ateityje bus palaikomi tik procesoriai ir vaizdo plokštės, kurias palaiko „Windows 11“ žaidimų tvarkyklės. Žaidėjai, kurie negalės atitikti naujų reikalavimų, galės grįžti prie senesnės žaidimo versijos.
„The Witcher 3“ buvo išleistas 2015 m. ir anksčiau gavo du didelius papildymus: „Hearts of Stone“ ir „Blood and Wine“. „Songs of the Past“ bus trečiasis žaidimo papildymas, pasirodysiantis maždaug po 12 metų nuo pagrindinio žaidimo išleidimo.
